AcalieモビリティCOSWHEEL電動アシスト自転車「COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）」2025年10月1日（水）12時から50台限定で予約販売スタート

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)モビリティCOSWHEEL電動アシスト自転車「COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）」が、2025年10月1日（水）12時から50台限定一般販売価格税込220,000円で予約販売スタートします。

同モデルは2025年1月10日（金）より先行予約販売を開始し、2025年9月30日末時点でシリーズ国内販売台数3,500台以上の人気機種の限定モデルです。COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）は、COSWHEELの世界観を残しつつ、特別感・所有感を満たすプレミアムな1台となっております。

全てを魅了するIolite（アイオライト）カラー

アイオライトは「人生の羅針盤」と知られ、進むべき道を示してくれるとされております。COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）は、人生という冒険の道しるべとなるモビリティです。

限定オリジナルカード

COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）は、限定50台のプレミアムモデル。

シリアルナンバーの刻印（No.１～50）と限定オリジナルカードが特別感を演出します。

スペック

モデル名：COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）

限定台数：50台

区分 ：電動アシスト自転車

希望小売価格：220,000円（税込）

モーター出力：500W

ブレーキ：前後油圧式ディスクブレーキ

タイヤサイズ：20”x4”

車両重量：約35kg

本体サイズ：全長1630x全幅600x全高1050mm＊シ一ト高770mm

サスペンション 前/後：正立式/リンク式モノサス

最高速度：約24km

バッテリー出力：48V/10Ah

充電時間：約3時間

航続距離：約120km

公道走行：○

COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）は2025年10月1日（水）12時より

以下ECサイトと大手家電量販店等一部店舗で予約受付開始します。

ECサイト

▼JP Stars Online Shop

MIRAI COMFORT：https://www.jpstars.shop/shopdetail/000000000535

▼楽天

MIRAI COMFORT：https://item.rakuten.co.jp/acalie/comfort-new-c/

▼Yahoo!

MIRAI COMFORT：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jpstars/comfort-new.html

※2025年10月1日（水）12時までは予約購入できません。

店舗

提携店舗一覧：https://coswheel.jp/dealer/

※大手家電量販店等一部店舗でのみのお取り扱いとなります。

※詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。

【参考】

▼プロモーション動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LPeJ1HjltGw ]

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのWeb会議に特化した「MAXHUB」やスマートリング「RingConn」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/