AcalieモビリティCOSWHEEL電動アシスト自転車「COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）」2025年10月1日（水）12時から50台限定で予約販売スタート

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)モビリティCOSWHEEL電動アシスト自転車「COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）」が、2025年10月1日（水）12時から50台限定一般販売価格税込220,000円で予約販売スタートします。


同モデルは2025年1月10日（金）より先行予約販売を開始し、2025年9月30日末時点でシリーズ国内販売台数3,500台以上の人気機種の限定モデルです。COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）は、COSWHEELの世界観を残しつつ、特別感・所有感を満たすプレミアムな1台となっております。



全てを魅了するIolite（アイオライト）カラー


アイオライトは「人生の羅針盤」と知られ、進むべき道を示してくれるとされております。COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）は、人生という冒険の道しるべとなるモビリティです。






限定オリジナルカード




COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）は、限定50台のプレミアムモデル。


シリアルナンバーの刻印（No.１～50）と限定オリジナルカードが特別感を演出します。



スペック

モデル名：COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）


限定台数：50台


区分　：電動アシスト自転車


希望小売価格：220,000円（税込）


モーター出力：500W


ブレーキ：前後油圧式ディスクブレーキ


タイヤサイズ：20”x4”


車両重量：約35kg


本体サイズ：全長1630x全幅600x全高1050mm＊シ一ト高770mm


サスペンション 前/後：正立式/リンク式モノサス


最高速度：約24km


バッテリー出力：48V/10Ah


充電時間：約3時間


航続距離：約120km


公道走行：○




COSWHEEL MIRAI COMFORT Iolite（アイオライト）は2025年10月1日（水）12時より


以下ECサイトと大手家電量販店等一部店舗で予約受付開始します。



ECサイト


▼JP Stars Online Shop


MIRAI COMFORT：https://www.jpstars.shop/shopdetail/000000000535


▼楽天


MIRAI COMFORT：https://item.rakuten.co.jp/acalie/comfort-new-c/


▼Yahoo!


MIRAI COMFORT：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jpstars/comfort-new.html


※2025年10月1日（水）12時までは予約購入できません。



店舗


提携店舗一覧：https://coswheel.jp/dealer/


※大手家電量販店等一部店舗でのみのお取り扱いとなります。


※詳細はお近くの販売店までお問い合わせください。




株式会社Acalieについて


世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、スマートプロダクトのWeb会議に特化した「MAXHUB」やスマートリング「RingConn」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。



【会社概要】


社名：株式会社Acalie


本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階


代表取締役：中友　孟涛


設立： 2017年11月


HP：https://ali-jp.com/



▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先


法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/


個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/




　