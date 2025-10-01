TALIKA parisから肌のマイクロバイオームに着目した『スキンテリジェンス』シリーズ2商品が登場。10月1日（水）先行販売開始
フランスに本拠を置く化粧品メーカー/ブランド「TALIKA paris」の日本市場における正規マーケティング/総輸入販売代理店、株式会社コネクト（所在：東京都港区、代表取締役社長 尾瀬健冶）は、2025年10月1日より『スキンテリジェンス』シリーズ2商品を発売いたします。
TALIKA paris公式オンラインストア、TALIKA paris 公式ストア ヤフー店（2025年10月1日～先行発売）にて、お買い求めいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330796&id=bodyimage1】
＜「スキンテリジェンス（SKINTELLIGENSE）」について＞
TALIKA parisの「スキンテリジェンス（SKINTELLIGENSE）」シリーズは、肌のマイクロバイオームに着目し、肌の健やかさをサポートするスキンケアラインです。
日々のケアで肌の清潔感やうるおいを守り、肌本来のコンディションを整えることを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330796&id=bodyimage2】
マイクロバイオームとは？
肌には、常に多様な微生物（細菌、酵母、真菌など）が存在しており、これらの集合を「肌のマイクロバイオーム（微生物叢）」と呼びます。 これらの微生物は、肌のバリア機能や水分保持などと関わっていると考えられており、適切なバランスを保つことが、肌の健やかさにとって重要とされています。 スキンテリジェンスシリーズは、この肌の微生物環境に配慮した処方設計を行うことで、日々のケアを通じて肌本来のコンディションを支えることを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330796&id=bodyimage3】
注目成分：プレバイオティクス（藻類抽出物：Chlorella vulgaris）配合
肌のマイクロバイオームに着目したプレバイオティクスを配合。肌表面の微生物環境を整え、肌本来の健やかさをサポートします。
毎日の洗顔やクレンジングを通じて、乾燥を防ぎ、うるおいを保ちながら、すこやかで整った肌印象へ導きます。
肌にやさしい7つのフリー
パラベンフリー
合成着色料フリー
シリコンフリー
石油系アルコールフリー
ミネラルオイルフリー
紫外線吸収剤フリー
SLESフリー
＜商品の特徴＞
肌本来の美しさを引き出すスキンケアシリーズ「スキンテリジェンス」
毎日の洗顔・クレンジングが心地よいスキンケアタイムに。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330796&id=bodyimage4】
（1） スキンテリジェンス フォーミング クレンザー（洗顔料）
価格：3,930円（税込）／内容量：150ml
Botanical （植物由来成分）：96%
きめ細かいクリーミーな泡で、肌の汚れや皮脂をやさしく包み込み、毛穴まですっきり洗い上げます。
植物由来の保湿成分を配合し、洗顔後もうるおいを守ってつっぱらずしっとり。
肌にやさしい処方で、毎日の洗顔を心地よいスキンケアタイムにしてくれます。
・グリセリン：高い保湿力で、洗顔後もしっとり
・クロレラエキス：肌を整え、うるおいをサポート
・乳酸：角質層の保湿、肌のキメを整える
・ヤシ油アルキルグルコシド / コカミドプロピルベタイン / （カプリリル/カプリル） グルコシド：マイルドな洗浄成分で、肌への刺激を抑えつつ汚れを落とす
（2） スキンテリジェンス ミセラ ウォーター（メイク落とし）
価格：3,460円（税込）／内容量：200ml
