特別展「刀剣は人を救う ～ふなっしーの刀剣展～」本日より後期展示スタート（2025年10月1日-11月24日）｜備前長船刀剣博物館
前期来館1万人を達成。後期は展示を一部入替し、ふなっしーの呼びかけとともに始動。HITOFURI公式応援隊長「ひとまる」（備前長船非公認キャラ）もオープニングに出席。
岡山県瀬戸内市の備前長船刀剣博物館は、特別展「刀剣は人を救う ～ふなっしーの刀剣展～」の後期を2025年10月1日（水）から11月24日（月・休）まで開催します。前期は来館者1万人を達成。後期では、一部の展示を入れ替え、ふなっしー × 安藤広康刀匠の合作「幸水」「豊水」、「刀 金象嵌銘 綾なみ／長義」などを公開します。開幕日には、HITOFURIプロジェクトの公式応援隊長で、備前長船“非公認”キャラクター「ひとまる」も出席します。
なお、ふなっしー本人の許諾に基づき、後述のコメントを本リリース内に掲載しています
（文意不改変・会期中限定）。
発信主体注記：本リリースは、HITOFURIプロジェクト（運営：株式会社airprotection〔大阪市北区／代表取締役：西館 宏一〕）による情報発信です。
展示ハイライト（後期）
・会期：2025年10月1日（水）- 11月24日（月・休）
・見どころ：合作「幸水」「豊水」（ふなっしー × 安藤広康刀匠）、「刀 金象嵌銘 綾なみ／長義」ほか
・会場：備前おさふね刀剣の里 備前長船刀剣博物館
・所在地：〒701-4271 岡山県瀬戸内市長船町長船966
・開館時間：9:00-17:00（最終入館16:30） ※10月1日（水）は10:00開館
・休館日：毎週月曜（祝休日の場合は翌平日）
・公式サイト：https://www.city.setouchi.lg.jp/site/token/
社会貢献
入館料の一部は、ふなっしーの意向により能登半島地震の復興支援として寄付されます。
コメント
ふなっしー
備前長船刀剣博物館で行われているふなっしーの刀剣展の
前期の来館入場者数が1万人達成しましたなっしー♪ヾ（。゜▽゜）ノ
御来館の皆様本当にありがとうございますなっしー♪
本日から後期の展示は十一月まで続きますので是非是非御来館くださいなっしー♪
引用条件：原文のまま（文意不改変）※許諾取得済み
（C）ふなっしー
備前長船刀剣博物館 塩田 勇館長
本日から開催される後期展は展示を一部入れ替え、ふなっしーさんと安藤刀匠の合作「幸水」「豊水」や、「刀 金象嵌銘 綾なみ／長義」などを展示いたします。刀剣文化を身近に感じられる素晴らしい企画となっております。入館者も前期で1万人を超え、後期もますます刀剣ファンの方に喜んでいただけるものと期待しております。
刀匠 安藤 広康
多くの方にお越しいただき、大変光栄に思います。ふなっしーさんとの特別な企画を通じて、楽しさの中に日本刀文化の奥深さを感じ取っていただければ嬉しいです。
ふなっしーLAND備前長船店
後期も新しいグッズが続々登場します。展示を楽しんでいただいたあとは、ぜひふなっしーLAND備前長船店にもお立ち寄りください。刀剣展の思い出を、ここでしか手に入らないアイテムと一緒にお持ち帰りいただければ幸いです。
概要
・名称：特別展「刀剣は人を救う ～ふなっしーの刀剣展～」
・会期：後期 2025年10月1日（水）～11月24日（月・休）
・時間：9:00～17:00（最終入館16:30）※10/1のみ10:00開館
