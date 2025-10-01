2025-26 シーズン選手プロデュースグルメ販売のお知らせ
シーホース三河株式会社
- 種類：全30種類(各選手2種＋シーホースくん・タツヲ)
- 配布方法：ランダム配布(種類は選べません)
- 1商品につき1枚、ノベルティをお渡しいたします。
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
今シーズンは、クラブ初となる全選手によるプロデュースグルメを販売いたします！
ラインナップは、地元の名産品を活かした一品や、選手の思い出の味を再現したメニューなどバラエティ豊かな商品が勢揃い。アリーナでの食べやすさ、幅広く受け入れられる視点、選手自身お客さま目線で考えたおすすめのグルメが盛りだくさんです！
推し選手のこだわりやホームアリーナでしか味わえないグルメを、シーズンを通してお楽しみください。
販売期間
2025年10月4日(土）～レギュラーシーズン終了まで
※各選手の販売時期はニュースをご確認ください。
※12月27日(土),28日(日)アルバルク東京戦(会場:IGアリーナ)につきましては、会場都合により選手プロデュースグルメの販売ができませんのであらかじめご了承ください。
※各試合、数に限りがございます。
販売場所
場外：SEAHORSES BACKERS KITCHEN
購入特典
◆購入特典１.
選手プロデュースグルメをご購入いただいた方には、オリジナルノベルティ「トランプ風カード」をプレゼント！
◆購入特典２.ダブルチャンス
カードの中に「あたり」が入っていた方には、特大サイズのトランプ風カード(A4)をプレゼントいたします。
※引き換え場所：「あたり」が出た方は、インフォーメーションにお持ちください。