こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新企業CM『俳優 賀来賢人が転生したらＡＴＭだった』第1話を10月1日より公開！
～パーパスに基づく“「あったらいいな」を超えた”サービスをCM化～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスを起点にした企業ブランディングキャンペーンとして、2025年10月1日（水）より、企業CM『俳優 賀来賢人が転生したらＡＴＭだった』第1話を公開します。目覚めたらセブン銀行ＡＴＭに転生していた俳優の賀来賢人さんが、戸惑いながらもＡＴＭサービスの提供を通じて、お客さまの困りごとを解決していく全4話構成です。
セブン銀行では、お客さまの「あったらいいな」を超える革新的なＡＴＭサービスを提供すべく、日々挑戦を続けています。日本全国に展開する約28,000台のＡＴＭを起点に、スマートフォンだけで現金の入出金ができる「スマホＡＴＭ」サービス、銀行窓口の代わりにＡＴＭで口座開設や住所変更手続きなどができる「＋Connect」（プラスコネクト）サービスなど、お客さまのニーズにお応えする便利な価値を生み出してきました。
今回の企業CMは、セブン銀行の多機能ＡＴＭに転生した賀来賢人さんが戸惑いながらも、当社の想いやこだわりに触れながら、お客さまの心の声に寄り添い、さまざまな困りごとを解消していく全4話の物語です。日常の中で遭遇するよくある“不”を、セブン銀行ＡＴＭで解消できることをより多くの方々にお伝えすることを意図しています。
「ＡＴＭに転生する」という奇抜な設定にもかかわらず、演技力の高さに定評のある賀来さんが演じることで、次第にＡＴＭとして成長していく姿がしっかり表現されています。また、コミカルなタッチで描かれる賀来さんとお客さまとの温かい会話が、最後は応援メッセージとして届くような、感動的なストーリー展開も見どころの一つです。
また、セブン銀行公式Xでは、10月1日（水）～10月7日（火）の期間中、抽選で100名様にデジタルギフトが当たる、新CM公開記念キャンペーンを展開します。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
＜第1話 賀来賢人、ＡＴＭになる＞
朝、目覚めると見知らぬ抽象的な空間に立っている賀来さん。「ここはどこ？なに？」と混乱する賀来さんが声を発そうとすると、なぜか口からは、セブン銀行ＡＴＭでおなじみの「タリラリララン♪」が飛び出します。
戸惑う間もなく目の前に現れたのは、お財布を忘れたお母さんと娘。「しまった！財布忘れた…」とのお母さんの心の声が聞こえた賀来さんは、身振り手振りで、スマホを使ってお金の入出金ができることを知らせます。「スマホＡＴＭ」サービス※を通じて無事に出金ができ、笑顔になったお客さまを前に、賀来さんも「よかったぁ、俺そんなことまでできるんだな」と思わず感心。ＡＴＭとして生きていくこととなった賀来さんの、新たな挑戦が始まります。
※「スマホＡＴＭ」サービスのご利用方法について、くわしくはこちらをご覧ください。
＜賀来賢人さんコメント＞
今回のCMでは、“ＡＴＭに転生する”というユニークな設定に初めは戸惑いもありましたが、監督の丁寧なディレクションのおかげで、楽しみながら役に入り込むことができました。人情味あるＡＴＭとして、お客さまに寄り添う姿を意識しながら演じることで、機械的ではない温かみのある存在を表現できたと思います。
ＡＴＭという存在に命を吹き込むという挑戦は、自分にとっても新鮮で、今の時代ならではの面白さが詰まった企画だと感じました。ぜひ多くの方に楽しんでいただけたら嬉しいです。
＜企業CM概要＞
タイトル：『俳優 賀来賢人が転生したらＡＴＭだった』
配信日：第1話 2025年10月1日（水）～
※10月中旬に第2話、11月中旬に第3話、12月上旬に第4話をそれぞれ公開予定
出演者：賀来賢人 ほか
URL：https://www.sevenbank.co.jp/branding/campaign202510/
＜公式Xキャンペーン概要＞
期間中、セブン銀行公式X（@7BankOfficial）のアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストしていただいた方の中から、選べるe-GIFT1,000円分を抽選で100名様にプレゼントします。さらに、「#セブン銀行ＡＴＭに転生」をつけてCMの感想を投稿すると、当選確率がアップします。
応募期間：2025年10月1日（水）7:00～2025年10月7日（火）23:59
セブン銀行公式X：https://x.com/7BankOfficial
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「スマホＡＴＭ」サービスのご利用方法について
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
『俳優 賀来賢人が転生したらＡＴＭだった』特設ページ
https://www.sevenbank.co.jp/branding/campaign202510/
セブン銀行公式X
https://x.com/7BankOfficial
以上
