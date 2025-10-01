「無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！」原作・つるこ。が贈る最新作！10/1（水）「今世、冷徹公爵の夫を誘惑します」独占配信スタート！

株式会社カカオピッコマ

・「無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！」原作・つるこ。が贈る最新作が独占配信！

・命懸けの誘惑から始まる偽りの夫婦のはずが …

・「今世、冷徹公爵の夫を誘惑します」作品ページ : https://piccoma.com/web/product/192784

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)の最新作「今世、冷徹公爵の夫を誘惑します」の独占配信を2025年10月1日（水）より開始いたします。

帝都に蔓延する『死の病』のせいで、家族を亡くした上に爵位を取り上げられた元伯爵令嬢のフィアンマ。 ニ年後にようやく特効薬が開発されるがあと一歩間に合わず、彼女は命を落とす。

『もしも敵対するコルナーロ家と手を組めていたら、皆、死なずに済んだのに』と悔やむフィアンマ。 気がつくと病が蔓延る二年前、十八歳に戻っていた。

愛する家族を救うため彼女は敵対する家の次期公爵・アルフォンドとの結婚を決意！

「愛しています」

命懸けの誘惑から始まる偽りの夫婦のはずが …まさか冷徹公爵からの思いがけない溺愛に戸惑うことになるなんて。

「無能な継母ですが、家族の溺愛が止まりません！」の原作・つるこ。が贈る話題作を、ぜひピッコマでお楽しみください。

（C）(C)つるこ。/SORAJIMA「今世、冷徹公爵の夫を誘惑します」

作家名：つるこ。/SORAJIMA

帝都に蔓延する『死の病』のせいで、家族を亡くした上に爵位を取り上げられた元伯爵令嬢のフィアンマ。 ニ年後にようやく特効薬が開発されるがあと一歩間に合わず、彼女は命を落とす。

『もしも敵対するコルナーロ家と手を組めていたら、皆、死なずに済んだのに』と悔やむフィアンマ。 気がつくと病が蔓延る二年前、十八歳に戻っていた。

愛する家族を救うため彼女は敵対する家の次期公爵・アルフォンドとの結婚を決意！「愛しています」

命懸けの誘惑から始まる偽りの夫婦のはずが …まさか冷徹公爵からの思いがけない溺愛に戸惑うことになるなんて。

「待てば\0(R)」で配信中／毎週水曜日更新。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/192784

株式会社ソラジマについて

会社名：株式会社ソラジマ

代表名：代表取締役 Co-CEO 萩原鼓十郎 / 代表取締役 Co-CEO 前田儒郎

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目12-3 Daiwa芝浦ビル 2階

事業内容：コンテンツIPの制作・配信代表作紹介

URL：https://sorajima.jp

2019年に設立した株式会社ソラジマは、

・ログライン「誰もがバカにする、大きな夢を叶えてみせるー。」

・ミッション「今世紀を代表するコンテンツを創るー。」

を掲げ、オリジナルのタテ読み漫画（Webtoon）の制作を行っています。

現在、160以上の作品を配信しており、Webtoon発祥の韓国をはじめとして北米や中国などの世界11カ国・地域の漫画アプリにも配信しています。2021年公開の『シンデレラ・コンプレックス』は地上波で実写ドラマ化、『傷だらけ聖女より報復を込めて』は2025年にアニメ放送が開始し、タテ読み漫画の垣根を超えた実績も順調に積み上がってきています。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

(https://twitter.com/piccoma_jp)運営:株式会社カカオピッコマ