こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
世界メンタルヘルスデー2025に応援サポーターとしてリラックマが登場
大阪・関西万博でイベントを実施。東京タワーでブース出展するほか全国の自治体でポスターを掲示
毎年、10月10日は「世界メンタルヘルスデー」※です。
厚生労働省では、イベントへの出展やポスター掲示などを通じて、メンタルヘルスについて国民に広く関心を持ってもらうための広報活動を実施してきました。
前年に引き続き、応援サポーターにリラックマが就任します。
今年は、世界メンタルヘルスデーに合わせ、10月10日（金）にメンタルヘルスに関連したトークイベントを大阪・関西万博で実施。リラックマも登場します。
また、10月11日（土）に東京タワーで行う普及啓発イベントでは、応援サポーターであるリラックマに加え、コリラックマが登場するブースを出展します。
さらに、メンタルヘルスに関する普及啓発の取り組みとして、都道府県・指定都市・保健所設置市・特別区にて、リラックマを起用した世界メンタルヘルスデーのポスターの掲示と、ポケットティッシュの配布を予定しています。
※「世界メンタルヘルスデー」は、メンタルヘルスの問題に関する世間の意識や関心を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として定められた国際デーです。
■世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 in EXPO 概要
大阪・関西万博で、ゲストを招いてメンタルヘルスについてのトークイベントを開催します。
ゲストとして、元女子バレーボール日本代表の大山加奈さん、元サッカー五輪代表の森粼浩司さん、タレントの最上もがさんが出演します。
リラックマも登場します。
▶日時：2025年10月10日（金）18:30～
▶場所：大阪・関西万博 ポップアップステージ南
■世界メンタルヘルスデー2025 in 東京タワー 概要
東京タワーの館内で普及啓発イベントを開催します。
応援サポーターのリラックマに加え、今年はコリラックマも登場します。
▶日時：2025年10月11日（土）
▶場所：東京タワー フットタウン （東京都港区芝公園４丁目２－８） ※各20分程度
①11:00～（リラックマ登場）
②12:00～（コリラックマ登場）
③14:00～（リラックマ・コリラックマ登場）
④15:30～（コリラックマ登場）
⑤16:30～（リラックマ登場）
本件に関するお問合わせ先
社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課
関連リンク
世界メンタルヘルスデー2025 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/mental_health_day/index.html
世界メンタルヘルスデー2025イベント詳細
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/mental_health_day/mhdj.html
心のサポーター
https://cocosapo.mhlw.go.jp/
【世界メンタルヘルスデー普及啓発ポスター】
【昨年度の様子】
