【チャールズ・ファジーノ3Dアート展】高知大丸展示会開催のお知らせ
ハイスピリッツアンドユウ株式会社
世界的に有名な3Dポップアーティスト、チャールズ・ファジーノの絵画展が開催されます。
色鮮やかで立体的なアートの世界を、ぜひ会場でご体感ください。
みなさまのご来場を心よりお待ちしております。
【高知大丸】 １０月１日（水）～ １０月７日（火）
高知大丸 本館４階 プラグスマーケット<伝え場>
https://highspirits-art-blog.com/2025/08/12/kouchi/(https://highspirits-art-blog.com/2025/09/26/kouchi-daimaru/)
「ドジャース・ワールドチャンピオン」
イメージサイズ：約45x30cm
フレームサイズ：約74x57cm
制作年：2024年
「ドジャース・ワールドチャンピオン」は、ロサンゼルス・ドジャースの2024年のワールドシリーズ制覇を記念して描かれた作品です。
「スマイル・デンティスト」
イメージサイズ：約53cm x 33cm
フレームサイズ：約80cm x 58cm
制作年： 2025年
人気の歯医者さんシリーズの新作。大きな歯の上に昇る太陽がとても印象的で、紺色の空が明るくも儚いような雰囲気を演出する一作です。
ファジーノについて
ニューヨーク在住の3Dポップアートの第一人者であるファジーノは2000年より現在に至るまで米国オリンピック委員会公式アーティストとして活躍中。長年に渡りスーパーボウル、メジャーリーグ・オールスターゲームの公式作品を制作し、ディズニー・ライセンスアーティストに選出されるなど輝かしい経歴を持っています。また多くの著名人がファジーノのコレクターであることも有名です。
https://www.fazzino.jp
今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。
https://highspirits-art-blog.com/