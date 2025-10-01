Top Seller Advance 株式会社、株式会社商談プロと業務提携

Top Seller Advance株式会社

営業コンサルティング事業を展開する Top Seller Advance 株式会社（代表取締役：飛田昌邦、所在地：東京都）は、2025年10 月 1 日、国内初のオールインワンAIセールスエージェント「商談プロ」を提供する 株式会社商談プロ（代表取締役：中山隆希、所在地：東京都港区）と業務提携を開始しました。本提携により、顧客企業は「営業活動のフロント」と「バックオフィス管理システム」を一気通貫で導入でき、営業成果を最大化できる新たな体制が整います。

事業内容

Top Seller Advance株式会社は、営業の属人化を解消し、誰もが成果を出せる仕組みを提供する次世代型コンサルティング会社です。「本気の営業組織改革」を掲げ、営業戦略の立案から実行支援、AIを活用した業務効率化、人材育成や研修まで一貫して支援します。さらに、企業ごとに最適化したオーダーメイド型動画コンテンツの制作や企業間マッチングも展開し、新たな取引機会を創出。単なるコンサルティングにとどまらず、成果に直結する伴走型の支援が強みです。

・ 営業・販売促進の仕組み構築

・ AI を活用した業務効率化支援

・ 独自のオーダーメイド型動画コンテンツ制作・提供

・ 企業マッチングサービスの運営

一方、株式会社商談プロは、「人を増やさず売上を伸ばす」国内初のオールインワンAI セールスエージェントを開発・提供しています。

「商談プロ」は、リスト作成、アポイント獲得、営業資料作成、案件管理、CRM 入力まで、営業現場の非効率を AI で代替。営業担当者は「顧客との関係構築」「戦略的商談設計」「メンバー育成」に専念できる仕組みを実現しています。

今回の提携により、Top Seller Advance の表に立つ営業支援サービスと、商談プロの裏で支える AI システムが融合。営業プロセス全体をカバーし、顧客企業のパフォーマンスを最大限引き出せる体制を構築しました。

代表コメント

■ Top Seller Advance 株式会社 代表取締役 飛田 昌邦

1. 挑戦・ビジョン重視型

「営業は属人的で再現性がない、と言われてきました。私たちは AI と教育を掛け合わせることで、営業を“仕組み化”し、誰もが成果を出せる世界を目指しています。今回の商談プロ様との提携は、その実現を大きく加速させるものであり、顧客企業にとって新しい営業改革の選択肢になると確信しています。」

2. 顧客メリット重視型

「私たちの強みは営業現場に寄り添い、成果につながる伴走支援を行うことです。商談プロ様の強力なバックオフィス機能と組み合わせることで、“現場で売れる仕組み＋裏側の効率化”というトータルソリューションを提供できます。顧客企業の営業生産性を飛躍的に高めていきたいと考えています。」

■ 株式会社商談プロ 代表取締役 中山 隆希

1. テクノロジー重視型

「私たちは“人を増やさず売上を伸ばす”というテーマのもと、営業活動を AI で代替・強化するソリューションを提供してきました。Top Seller Advance 様との提携により、現場に寄り添うコンサルティングと当社のシステムが融合し、より多くの企業の営業改革を支援できることを嬉しく思います。」

2. 共創・展望重視型

「営業の世界は今、大きな変革期を迎えています。今回の提携は、単なるシステム導入にとどまらず、営業組織そのものを変革する取り組みです。両社の強みを掛け合わせ、全国の企業に新しい営業の形を届けてまいります。」

今後の展望

Top Seller Advance は、本提携を通じて、顧客満足度の高い営業支援をさらに加速させていきます。

また、フランチャイズ展開やパートナーシップ拡大を見据え、全国規模での営業支援ネットワークを構築し、商談プロと共に「営業組織の生産性革命」を推進してまいります。

会社概要

■ Top Seller Advance 株式会社

設立：2025 年 10 月 1 日

所在地：東京都港区新橋二丁目 16 番 1 号 ニュー新橋ビル 903B

代表取締役：飛田昌邦

事業内容：営業コンサルティング、AI コンサルティング、動画コンテンツ制作・販売、企

業マッチング、人材育成 等

■ 株式会社商談プロ

設立：2024 年 10 月

所在地：東京都港区芝浦 1-6-41

代表取締役：中山 隆希

資本金：22,500,000 円

事業内容：オールインワン営業 AI エージェント「商談プロ」の開発・運用