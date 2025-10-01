PeopleX¡¢¿Í»ö¡¦Ï«Ì³½ñÀÒ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ë¡ÖHR LIBRARY¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
ºÎÍÑ¤«¤é³èÌö»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢AI¤Ç¿Í»ö²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ ÂçÃÏ¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¤Î½ñÀÒ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¡ÖHR LIBRARY¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þÅÀ¤Ç12¼Ò¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬»²²è¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀìÌç½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLegal Technology¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÆóÌÚ¹¯À²¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Äó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2¥ö·î´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
´ë¶È¤Î¿Í»ö¡¦Ï«Ì³Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢ºÎÍÑ¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏºÙ¤«¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤äÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤¬Æü¡¹Í×µá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤ò¤È¤é¤¨ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç²È¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤ÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÆþÌç½ñ¤«¤éÀìÌç½ñ¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î½ÐÈÇÊª¤¬Â¸ºß¤·¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¿Í»ö¤ÎÌò³ä¤¬¤è¤êÀïÎ¬Åª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤È¤½¤ì¤é¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÍÆ°×À¤¬°ìÁØ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½¾Íè¤Î½ÐÈÇÊª¤¬»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÇÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖHR LIBRARY¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡Î§²È¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ÖLEGAL LIBRARY¡×Åù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLegal Technology¤È¡¢¿Í»ö¡¦Ï«Ì³ÎÎ°è¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤¬¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖHR LIBRARY¡×¤È¤Ï
¡ÖHR LIBRARY¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥¤¥Á¥¢ー¥ë ¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡Ë¤Ï¡¢¿Í»ö¡¦Ï«Ì³Ê¬Ìî¤Î½ñÀÒÅù¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç±ÜÍ÷¡¦¸¡º÷¤Ç¤¤ëÄê³ÛÀ©¤ÎWeb¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»æ¤Î½ÐÈÇÊª¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¤Þ¤ÞPC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÊ¸¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò¤¹¤°¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://hrlibrary.jp/
ÆÃÄ¹¡¦µ¡Ç½
¿®Íê¤Ç¤¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤Î¸·Áª½ñÀÒ¤ò·ÇºÜ
ÄêÈÖ¤ÎÌ¾Ãø¤«¤éÏÃÂê¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Þ¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤Ç¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤Î½ñÀÒ¤ò¸·Áª¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î12¤ÎÄó·È½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒ¤ò±ÜÍ÷¡¦¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Äó·È½ÐÈÇ¼Ò¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§
¤¢¤µ½ÐÈÇ ¡¿ ¤«¤ó¤½ÐÈÇ ¡¿ ·Ð±Ä½ñ±¡ ¡¿ »°½¤¼Ò ¡¿ æÆ±Ë¼Ò ¡¿ ¿·ÆüËÜË¡µ¬½ÐÈÇ ¡¿
Ãæ±û·ÐºÑ¼Ò ¡¿ ¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡ー¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó ¡¿ ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò ¡¿
ÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò ¡¿ PHP¸¦µæ½ê ¡¿ Ï«Æ¯¿·Ê¹¼Ò
·ÇºÜ¥«¥Æ¥´¥ê¡§
¿Í»ö´ðÁÃ ¡¿ Ï«Ì³ ¡¿ ºÎÍÑ ¡¿ ¿Í»öÀ©ÅÙ ¡¿ ¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥³«È¯ ¡¿
ÀïÎ¬¿Í»ö ¡¿ HR¥È¥ì¥ó¥É ¡¿ ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×
¢¨ Äó·È½ÐÈÇ¼Ò¡¦·ÇºÜ½ñÀÒ¤Ï½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤¤ËÉÙ¤Êµ¡Ç½
¡ÖHR LIBRARY¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLegal Technology¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦½ñÀÒ±ÜÍ÷¡¦¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡¢¡ÖLEGAL LIBRARY¡×¡ÊË¡Î§Ê¬Ìî¡Ë¡¢¡Ö´ÝÁ±¥ê¥µー¥Á¡×¡Ê²ñ·×¡¦ÀÇÌ³Ê¬Ìî¡Ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°Ê²¼¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°¤ËÆÉ¤á¤¿¡×¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤Ï¤³¤Î½ñÀÒ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÉ½ñÂÎ¸³¡¦¥ê¥µー¥ÁÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢ÁàºîÀ
- ·ÇºÜ½ñÀÒ¤ÎËÜÊ¸¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²£ÃÇÅª¤Ê¥ー¥ïー¥É¸¡º÷
- ¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥¯¡¢¥á¥â
- ËÜÊ¸¤Î¥³¥Ôー¡¢°õºþ¡Ê¢¨ É½¼¨Ãæ¤Î¥Úー¥¸¤Î¤ß¡Ë
¢§ËÜÊ¸¤òÆÉ¤à²èÌÌ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¢§¸¡º÷·ë²Ì²èÌÌ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¤´ÍøÍÑÎÁ¶â
1¿Í¤¢¤¿¤ê3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿·î
¢¨ ±ÜÍ÷ºý¿ô¤ä±ÜÍ÷¥Úー¥¸¿ô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÄê³ÛÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨ ·ÀÌó´ü´Ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥×¥é¥ó¤Ï1¥ö·îÃ±°Ì¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥×¥é¥ó¤Ï1Ç¯Ã±°Ì¤Ç¤¹¡£
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ÖÆÉ½ñ¤Î½©¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2¥ö·î´Ö¼Â»Ü
¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄÌ¾ï10Æü´Ö¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤òÆÃÊÌ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡ÖÆÉ½ñ¤Î½©¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2¥ö·î¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡Ê2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¡ÖHR LIBRARY¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://app.hrlibrary.jp/signup/email
Ë¡¿Í¡¦»öÌ³½êÃ±°Ì¤Ç¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎURL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://app.hrlibrary.jp/enterprise/trial/email
¢¨ ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¼«Æ°Åª¤ËÍÎÁ¥×¥é¥ó¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë¤´²òÌó¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¤ÏÈ¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX
ÂåÉ½¡§µÌ ÂçÃÏ
»ñËÜ¶â¡§116É´Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë24³¬
»ö¶È³µÍ×¡§ÂÐÏÃ·¿AIÌÌÀÜ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AIÌÌÀÜ¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÐÏÃ·¿AI°éÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPeopleX AI¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥ó¥×¥í¥¤ー¥µ¥¯¥»¥¹HR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPeopleWork¡×¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦°éÀ®»Ù±ç¡ÖPeopleX ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Í»ö¡¦Ï«Ì³½ñÀÒ¤ÎÆÉ¤ßÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡ÖHR LIBRARY¡×¤Î±¿±Ä
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://corp.peoplex.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX AIÌÌÀÜ¡Ë¡§https://peoplex.jp/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleX AI¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ë¡§https://peoplex.jp/ai-training/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡ÊPeopleWork¡Ë¡§https://peoplework.jp/
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLegal Technology
ÂåÉ½¡§ÆóÌÚ¹¯À²
»ñËÜ¶â¡§6,750Ëü25±ß
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3ÃúÌÜ7-5 ¶áÅ´µþ¶¶¥¹¥¯¥¨¥¢8³¬
»ö¶È³µÍ×¡§¡ÖLEGAL LIBRARY¡Ê¥êー¥¬¥ë¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¡Ë¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö´ÝÁ±¥ê¥µー¥Á¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.legal-technology.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒPeopleX ¹ÊóÃ´Åö TEL¡§03-6683-4199 Mail¡§info@peoplex.jp