【日本のひなたではたらこう！】オンライン転職フェアを開催します。

宮崎県

主に一般求職者・転職希望者を対象としたオンライン就職イベント「日本のひなたではたらこう！宮崎県オンライン転職フェア」を開催します。

宮崎県内企業約25社が参加！UIJターン就職に関するお得情報や実体験者のリアルな話も聞けます！

日時

2025年10月25日（土） 10:00～15:00

- 10:00～11:00転職希望者向けセミナー「宮崎UIJターンを攻略しよう！オトクな補助金・制度完全マスターセミナー」- 11:05～企業説明会

対象者

一般就職・転職希望者

参加企業

宮崎県内で就労する人材を募集する企業約25社（詳細は特設サイトに掲載）

特徴

詳細・申込

- マイク・カメラOFF！ニックネームでの参加も可能！Zoomを使ってライブ配信します。御自宅から気軽に御参加ください。企業説明会はチャットでの質問が可能です。- 転職希望者向けセミナーUIJターンに関する補助金等のオトクな情報や実際にUIJターン就職した方によるトークセッションが聞けます。- 企業による魅力プレゼン＆MCとのトークでリアルな話が聞けます！一般的な会社説明会とは異なり、トークテーマに沿った企業の魅力プレゼン後、MCがラジオのように企業の魅力を引き出し、企業のリアルな話が聞けるイベントになっています。（トークテーマ：ユニーク福利厚生／オンもオフも全力で楽しむ！／活躍社員ってこんな人！／仕事の魅力を徹底解説）- 参加特典１.適性検査（先着25名）２.個別キャリア面談（オンライン、希望者のみ）

特設サイト https://recpar-lg.com/miyazaki-cj/