キッズライン、PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、株式会社キッズライン（本社：東京都港区、代表：経沢 香保子）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入いただいたことをお知らせいたします。

導入の背景・効果

共働き世帯の増加や核家族化に伴う育児支援の必要性の高まり、さらに企業や自治体によるベビーシッター利用支援の拡充を背景に、ベビーシッターサービスへの需要が年々高まる中、キッズラインは、ベビーシッター・家事代行のマッチングプラットフォーム「キッズライン」を全国で展開しています。「キッズライン」のベビーシッターは、特定の資格や研修をクリアし、同社の面接および研修に合格した方のみが登録することが可能で、同社は、全国の家庭により安全で安心な保育サービスを提供できる人材の採用を積極的に進めています。

従来の課題

これまでベビーシッター選考における一次面接は担当者が日中に面接を実施しており、応募者の希望時間との調整に課題がありました。

- 日程調整による離脱：日中のみの実施のため、子育てや仕事との両立が難しい応募者が離脱してしまう。- 面接枠の制限：面接可能人数が限られ、希望時間で受けられず応募機会を逃してしまう。- 初回面接の緊張感：人と初めて話す対人面接では緊張してしまい、応募者が本来の実力の発揮や自己PRを十分にできない場合があった。AI面接導入により期待できる効果

応募者は自分のライフスタイルに合わせて24時間365日いつでも自由に選考を受けられるようになり、選考の利便性が大きく向上します。これと同時に、二次選考では引き続き専門スタッフが保育スキルや人柄の判断に注力することで安全面を担保したまま、今まで以上に質の高い選考プロセスを実現することが期待できます。

- 面接時間の柔軟性向上：応募者は早朝や夜間など、子育てや他の仕事と両立しながらでも、希望の時間に一次選考を受けられる。- 応募ハードルの低減：面接枠の制約がなくなることで、より多くの応募者が選考に参加できる。- 採用機会の拡大：優秀な人材が一次面接で漏れず、二次・三次選考に進める可能性が高まる。- 本来の実力を発揮しやすい面接環境：初回面接の緊張感を軽減し、AI面接では自分のペースで回答できるため、応募者が本来の実力の発揮や自己PRをよりしやすくなる。- 評価の公平性の確保：AIが基準に沿って評価するため、公平な評価が可能になる。- 採用担当がコア業務に集中：一次面接をAIに任せることで、採用担当者は二次選考以降の人が判断すべき選考業務に集中できるため、全体の質向上につながる。選考フローの特徴

キッズラインのベビーシッター選考においては、安心してベビーシッターサービスをご利用いただけるよう、厳格なプロセスを設けています。

一次選考：AI面接・書類選考

二次選考：ロールプレイング型選考・Webテスト

最終選考：サポートモニタリング・振り返り面談

一次選考をAI面接で効率化することで、二次選考以降は専門スタッフが応募者の人柄やスキルを丁寧に見極め、人の目で厳正に判断する体制を維持し、より質の高い選考プロセスを実現します。これを通じて、安心・安全なサービスの提供水準を今後も継続的に高めていきます。

株式会社キッズライン ご担当者様からのコメント

株式会社キッズライン 採用ご担当者様

ベビーシッター選考の一次面接において、日程調整による離脱や応募ハードルの高さに課題を感じておりました。キッズラインでは保育士・看護師・助産師などの資格や該当研修を修了した方のみ選考に進んでいただけますが、フルタイムで働きながら選考に参加される方も多くいらっしゃいます。そのような方が休日や夜間など好きな時間に24時間選考を受けられる体制ができれば、ベビーシッター文化がより広がるきっかけになるのではと思い、PeopleX社様のAI面接サービスを導入しました。実際に一次選考をAI面接に置き換えることで、より多角的な視点で評価・判断することが可能になり、二次選考以降の対面での採用にさらに注力することが可能になりました。私たちが目指す『安心・安全で質の高いベビーシッターを全国に届ける』取り組みを加速させ、日本の家庭におけるベビーシッター文化の普及にも大きく貢献すると考えています。

株式会社キッズライン 会社概要

法人名：株式会社キッズライン

代表：経沢 香保子

所在地： 東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル7F

事業概要：インターネットを使った女性支援事業、育児支援事業

WEBサイト：https://kidsline.me/corp/

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的に対応することが可能です。

詳しくは、下記のデモ動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、候補者が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、応募者の回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

募集企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、募集企業において自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、募集企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

募集企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AI育成サービス「PeopleX AIトレーニング」の開発

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AIトレーニング）：https://peoplex.jp/ai-training/

製品サイト（PeopleWork）：https://peoplework.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp