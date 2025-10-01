2025年10月1日

公益財団法人新聞通信調査会

公益財団法人新聞通信調査会（東京都千代田区、理事長・西沢豊）は、2025年10月30日（木）、時事通信ホールで、特別講演会「日韓60年とメディア－在韓日本人記者の妙味－」を開催します。

共同通信ソウル支局長、産経新聞ソウル支局長兼論説委員を務め、現在ソウル駐在客員論説委員の黒田勝弘氏は、長年にわたって日韓関係をウォッチし、折に触れて「箴言」してきました。歴史問題を抱える日韓関係は、両国のメディアの報道ぶりが政治にも影を落とし、時には「反日」「嫌韓」の動きにも多大な影響を与えてきました。特別講演会では、北東アジア情勢が緊迫の度合いを強める中で、日韓両国がどう対応すべきか、大所高所からの解説していただくとともに、両国のメディアが果たすべき役割やあるべき姿について、在韓日本人記者の立場から、お話しいただきます。

■日時： 2025年10月30日（木）14：00開場、15：00開演（講演および質疑応答）

■場所： 時事通信ホール（東京都中央区銀座5-15-8）

■講師： 黒田勝弘氏（産経新聞ソウル駐在論説委員・神田外語大客員教授）

新聞通信調査会：1947年設立の公益財団法人。「新聞通信事業の発展への寄与」を目的に、月刊誌『メディア展望』の発行や世論調査、講演会、シンポジウム、写真展の開催、「ボーン・上田記念国際記者賞」授与、通信社ライブラリーの運営などさまざまな事業を展開しています。https://www.chosakai.gr.jp/