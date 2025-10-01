SGホールディングスグループのオフィシャルスポーツクラブである陸上競技部は、10月1日付で、吉本 真啓（よしもと まひろ）選手をチームに迎えましたので、お知らせします。

■吉本 真啓（よしもと まひろ） 選手









生年月日

2002年5月15日

出身地

広島県東広島市

経歴

広島県立世羅高等学校 － 駒澤大学

ベストタイム

・5000m ： 13分45秒64

・10000m ： 28分57秒04

・ハーフマラソン ： 1時間02分30秒

コメント

この度、SGホールディングス陸上競技部に入部することになりました。ニューイヤー駅伝入賞、個人でも結果を残すことを目標に頑張ります。今まで支えてくれた方々や私を迎えてくださった会社、そしてチームに結果で恩返しができるよう全力で取り組みます。よろしくお願いします。

SGホールディングス陸上競技部は、ニューイヤー駅伝入賞と日本代表選手の輩出をチーム目標に掲げ、選手の育成に力を注いでいます。吉本選手の加入によってチームの戦力を強化し、目標達成に向けて取り組みを続けてまいります。

■SGホールディングス 陸上競技部について

1987年、佐川急便陸上競技部として発足。SGホールディングスグループ健康保険組合守山陸上競技場などを主な拠点として活動しています。

■ SGホールディングスグループのスポーツ活動支援について

SGホールディングスグループは、スポーツの振興を通じて従業員の健全な身体・精神づくりや、地域とのコミュニケーション強化に取り組んでいます。オフィシャルスポーツクラブである陸上競技部と女子ソフトボール部は、選手を従業員として雇用しながら、競技に集中して取り組める環境を整えています。また、グループ創業の地である京都で開催されている「全国高等学校駅伝競走大会」への協賛や、オフィシャルスポーツクラブの所属選手による小中学生向けの講習会の実施など、スポーツを通じた社会貢献・次世代育成を行っています。

陸上競技部 Webサイト

https://www.sg-hldgs.co.jp/trackfield/

女子ソフトボール部 Webサイト

https://www.sg-hldgs.co.jp/softball/