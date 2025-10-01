【本の要約サービス「flier」月間ランキング】AIを使って仕事の生産性を100倍高める 人気講師“エクセル兄さん”のベストセラーが第1位 夏バテに効く休養本も上位にランクイン 全国の書店でフェア開催
累計会員数127万人を突破した本の要約サービス「flier（フライヤー）」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、2025年9月のビジネス書月間ランキングを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330885&id=bodyimage1】
1位に輝いたのは『生成AI最速仕事術』（たてばやし淳／かんき出版）でした。本書では、“エクセル兄さん”の愛称で親しまれる著者が、生成AIを徹底活用して、仕事の生産性を高めるためのコツを紹介しています。生成AIの力を最大限に引き出すには、適切な指示（正しいプロンプト設計）が欠かせないとしており、本書ではそのコツを解説したうえで、誰でもすぐに使える「プロンプトの型」が多数掲載されています。
また、2位に『休養ベスト100』、6位には『一流の研究者たちが教える 快眠の科学』がランクイン。歴代最高気温を記録するなど、記録的な猛暑となった今年の夏。疲れがたまったり、夏バテに悩まされたりした多くの人が、本を手にとったことが伺える結果となりました。
本ランキングは、flierの有料会員を対象に、スマホアプリおよびウェブのアクセス数（紹介書籍の要約閲覧数）を合算し順位付け。集計期間は、2025年8月25日～2025年9月24日です。
■「flier」ユーザー閲覧数 月間ランキングTOP10（2025年9月）
1位：『生成AI最速仕事術』（たてばやし淳／かんき出版）
2位：『休養ベスト100』（加藤浩晃／日経BP）
3位：『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科』（堀田秀吾／SBクリエイティブ）
4位：『移動と階級』（伊藤将人／講談社）
5位：『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』（小川仁志／アスコム）
6位：『一流の研究者たちが教える 快眠の科学』（伊藤和弘、三島和夫（監修）／日経BP）
7位：『本質をつかむ』（羽田康祐 k_bird／フォレスト出版）
8位：『世界のマネジャーは、成果を出すために何をしているのか？』（井上大輔／クロスメディア・パブリッシング）
9位：『なぜ、あの人との会話は嚙み合わないのか』（米澤創一／プレジデント社）
10位：『１つの習慣』（横山直宏／すばる舎）
今回の月間ランキングに基づいたフェアが、全国の書店にて2025年11月より開催予定です。開催期間や展開書籍・点数は、各店舗によって異なります。
2025年9月 ビジネス書月間ランキング1位『生成AI最速仕事術』
著者 たてばやし淳氏 コメント
こんにちは、たてばやし淳と申します。この度は、本書が9月の月間ランキングで1位という大変光栄な結果をいただき、心より感謝申し上げます。
flierユーザーの皆様が投稿されている「学びメモ」は、私自身も一つひとつ拝見し、大変勉強になりました。皆様のメモから、「もっと効率的に仕事を進めたい」「雑務の時間を減らしたい」という切実な思い、そして生成AIへの大きな期待をひしひしと感じております。
私自身も、かつて仕事に追われ体調を崩すほど追い込まれた時期がありました。その状況を変えるために、生成AIの活用法を必死に試行錯誤する中で、少しずつ活路を見出してきた経緯がございます。本書でお伝えしているのは、そうした実践的なノウハウです。
かつての私と同じように時間に追われ、悩んでいる方のお役に少しでも立てるのであれば、著者としてこれほど光栄なことはありません。皆様の面倒な作業を「最速」で終わらせるヒントとなれば幸いです。
