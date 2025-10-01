漫画のシュララ原作「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！」ショートドラマ化決定!!主演・小島梨里杏、君島光輝、佐野岳、櫻井淳子、出演決定!!

一番狂っているのは、果たして誰なのか！？

株式会社 ｙｔｖメディアデザイン「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！」キービジュアル

いじめの復讐のために整形した女か…

××のために地下室に閉じ込められている女か…

女に入れあげたあげく××事件を起こした男か…

××を隠蔽した夫婦なのか…

出演者全員狂ってる…

高校時代、さんざんないじめを受けていたアイ。

いじめの主犯格は、見た目は天使で中身は悪魔のようなサクラ。

いじめは、エスカレートしていき、

ついに、アイは、退学へと追い込まれてしまう…。

サクラへの復讐を誓ったアイは、整形をし、偽名を使い、

サクラの嫁ぎ先に、家政婦として忍び込む！

ところが、復讐相手のサクラは、

夫からモラハラをうけ、姑からは嫌がらせをうけていて・・・

すでに不幸のどん底！！

復讐心に戸惑いを覚えるアイだったが、

だんだんと、この家自体に秘密があることが分かり・・・

サクラにも、とんでもない思惑があり・・・

隠された女たちの裏の顔と真実に、目が離せなくなる…！

10月12日（日）深夜放送スタート！

ＤＭＭショートでは、完全フルバージョンが配信!!

10月7日（火）１８時から全話独占配信スタート!!

「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！」出演者全員狂ってる！！復讐するために整形して名前も変え復讐相手の家に潜りこむアイ役に小島梨里杏復讐相手のサクラ役に令和のＣＭクイーンの君島光輝とにかく女が大好きなサクラの夫役に佐野岳サクラに罵声を浴びせ続ける姑役に櫻井淳子



読売テレビ「ドラマのシュララ」枠（水・日深夜）で放送中のショートドラマ。新たな縦型ショートドラマ「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！」の放送が決定した！

主演には、復讐するために整形して名前も変え復讐相手の家に潜りこむアイ役に、小島梨里杏が決定！復讐相手のサクラ役には知る人ぞ知る令和のＣＭクイーンの君島光輝が、とにかく女が大好きなサクラの夫役には佐野岳が、さらにはサクラに罵声を浴びせ続ける姑役には櫻井淳子の出演が決定した。

とにかく、登場人物全員が狂っているこの作品、熱量たっぷりに役者陣が演じ、次々と明らかになる真実と裏の顔に、最後まで目が離せない作りになっている。漫画のシュララ原作のショートドラマ化は、４作品目となるが、漫画とドラマが並行して動いていたため、それぞれに違った展開があり、漫画でしかできないこと、ドラマでしかできないこと、それぞれの面白さが詰まっている。

ドラマも漫画も両方、楽しんでもらいたい。

放送は10月12日（日）スタート。放送に先駆けて、ＤＭＭショートにて、10月７日（火）18時から全話独占配信スタート!!未公開放送シーンを含む完全フルバージョンを配信でお楽しみください！

◆コメント

小島梨里杏（アイ役）コメント

私は、いじめを許しません。

壮絶な過去を背負った主人公・アイは、狂気に満ちた登場人物たちになかなか真っ直ぐに復讐を果たせません。優しいからこそ心の隙間を突かれるなんて、最悪です！

こんなに毎話翻弄されるなんて──。

ぜひ、最後まで応援よろしくお願いします。

また登場人物全員が、各方面に全力で狂っています。 現場では笑いが起きたほどのキャラも…！

どの“狂いっぷり”が好きか、推しを見つける楽しみ方もぜひ。笑

君島光輝（サクラ役）コメント

素敵なキャスト・スタッフの皆様と一緒に作りあげたこの作品は、見どころ満載です。

率直に、登場人物が全員狂っています。

ですが「守るものがある」という共通点が、登場人物たちの行動や感情に深みを与えており、

作品の面白さに一層拍車をかけていると感じています。

どのシーンもとっても印象深いですが、やはり部屋中に液体を撒くシーンではとても緊張しました。

何度もできるわけではないのでお風呂場で練習をさせていただき、スタッフの皆様のおかげで乗り切れたシーンです。

◆あらすじ

加茂アイは学生時代「モアイ」と揶揄され、理不尽ないじめを受けていた。いじめの主犯格は金持ちで見た目は天使だが、中身は悪魔のような「サクラ」。ついに退学にまで追い込まれたアイはサクラへの復讐を誓う。大人になったアイは整形をし、偽名「鎌田マイ」としてセレブ妻として人生を謳歌してるサクラに近づくのだが、目の前に現れたサクラは不幸のどん底・・・!?復讐心にとまどいを覚えるアイだったが、だんだんと明らかになっていく、家に隠されたとんでもない秘密の数々・・・。さらには、サクラにはとんでもない思惑があり…!?

◆放送情報

１０月１２日（日）深夜より放送スタート！

読売テレビ「ドラマのシュララ」枠 日曜深夜1時30分頃～※放送時間は前後します。

＜原作コミック＞

「復讐相手がすでに不幸のどん底なんですが！」（漫画のシュララ刊）

脚本：笠浦静花

漫画：Uchigawa

＜配信情報＞

TVerにて見逃し配信あり。TVer専用サイトはこちら！(https://tver.jp/series/srn814zpt4)

DMMショートで全話独占配信！DMMショート配信先リンクはこちら！(http://tv.dmm.com/shorts/?season=mwd35crzuvoifd3n0hcrs9t0y)

＜出演＞ 小島梨里杏 君島光輝、佐野岳、櫻井淳子 ほか

＜監督＞ 中前勇児

＜脚本＞ 笠浦静花

＜制作プロダクション＞FAN・DREAM

<製作著作>ｙｔｖメディアデザイン

(C)️ ytvメディアデザイン

＜公式SNS＞

「ドラマのシュララ」公式X：https://x.com/drama_shurara

「ドラマのシュララ」Instagram： https://www.instagram.com/shurara_drama/?hl=ja

「ドラマのシュララ」公式TIKTOK：https://www.tiktok.com/@shuraba_shurara

「ふこどん」公式TIKTOK：https://www.tiktok.com/@fukodon_doramanoshurara

『マンガのシュララ』レーベルでは、新作修羅場漫画を続々紹介。

「漫画のシュララ」公式X：https://x.com/manga_shurara

「漫画のシュララ」Instagram：https://www.instagram.com/manga_shurara/?hl=ja

「漫画のシュララ」公式TIKTOK：https://www.tiktok.com/@manga_shurara

各電子書籍プラットフォームでは、新作漫画を続々配信スタート!!

<公式HP＞https://www.ytvmd.co.jp/shortdrama/06/