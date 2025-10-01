ブタン 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月24に「ブタン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ブタンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ブタン市場の概要
ブタン 市場に関する当社の調査レポートによると、ブタン 市場規模は 2035 年に約 1600億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の ブタン 市場規模は約 951億米ドルとなっています。ブタン に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ブタン市場シェアの拡大は、費用対効果、補助金、そして持続可能な利用によるものです。補助金は歴史的にLPガスの詰め替え費用を抑制してきました。2023―2024年に、これらの補助金の削減により詰め替え需要が鈍化し、手頃な価格がブタンの継続的な消費に対する予算上の制約となっていることが浮き彫りになりました。また、当社の調査によると、初回接続が無料であっても、定期的な詰め替え費用が依然として大きな障壁となり、継続的な利用に影響を与えていることも明らかになりました。したがって、ブタン市場の勢いを維持するためには、強力な補助金の枠組みと価格戦略を維持することが不可欠です。
ブタンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/butane-market/113273
ブタンの市場調査では、エチレンやブタジエンといった基礎石油化学製品を生産するための蒸気分解装置の原料としてブタンが使用されることが増えているため、市場シェアが拡大することが明らかになっています。プラスチック、樹脂、合成ゴムの需要増加が牽引役となるでしょう。米国エネルギー情報局は、シェールガス生産で豊富に得られるブタンやプロパンなどの軽質原料への切り替えが、米国の石油化学部門の競争力と生産量を向上させたと指摘しています。ブタンを単なる燃料ではなく、より高価値の化学製品製造に戦略的に使用することは、価値主導の成長要因としての役割を果たすです。
しかし、環境規制と排出懸念が今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。ブタンの燃焼は温室効果ガスの排出を引き起こし、揮発性有機化合物（VOC）は、排出量とその影響を抑制するためのパリ協定などの国際的な気候変動枠組みによって規制されています。より厳しい環境政策は、化石燃料への依存を抑制しています。世界銀行は、エネルギーを含むコモディティ市場が、気候変動緩和戦略と炭素価格メカニズムの影響をますます受けていると指摘しています。電化とバイオ燃料に向けた規制変更は、ブタンを含む石油由来燃料の需要に悪影響を及ぼすです。例えば、米国とEUのクリーン燃料プログラムは再生可能代替燃料を奨励しており、ブタンの競争力を低下させています。ブタン市場は、政府による脱炭素化イニシアチブの強化に伴い、持続可能性に関する義務付けと排出削減目標からの長期的な圧力に直面しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330843&id=bodyimage1】
ブタン市場セグメンテーションの傾向分析
ブタン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ブタンの市場調査は、アプリケーション別、製品タイプ別、流通チャネル別と地域別に分割されています。
