「すきバサミ好き」が47％！美容室での“梳きカット”に関するリアル調査結果
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の20代～50代の男女を対象に、すきバサミに関するアンケート調査を実施しました。その結果をもとに、すきバサミの経験や満足度について分析しましたのでご報告いたします。
■調査概要
調査対象：全国の20代～50代の男女
回答数：100名
調査期間：2025年9月25日～2025年9月26日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15116
■ Q. 美容室でのカット時、すきバサミを使われるのは好き？
・好き（軽くなる・動きが出るから）：47%
・どちらでもない（あまり気にしていない）：30%
・嫌い（スカスカになる・広がるから）：23%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330827&id=bodyimage1】
■ Q. すきバサミを多めに使われたとき、仕上がりはどう感じた？
・軽くてセットしやすくなった（良かった）：49%
・特に変化なし：22%
・広がった／パサついた（嫌だった）：21%
・クセが強く出るようになった：8%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330827&id=bodyimage2】
■ Q. カウンセリング時に「すきバサミは控えて」と言ったことはある？
・ない（お任せしている）：77%
・気にしたことがない：12%
・ある：11%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330827&id=bodyimage3】
■ Q. 自分ですきバサミを使って髪をカットしたことがある？
・ない（美容室に任せる）：53
・ある（失敗した／後悔した）：25
・ある（満足できた）：22%
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330827&id=bodyimage4】
■まとめ
今回の調査では、
・約半数が「すきバサミ好き」
・仕上がりに満足している人が多数派
・とはいえ「広がる」「パサつく」など不満も2割以上
・さらに7割以上が美容師さんに“お任せ”している
という結果になりました。
すきバサミは上手に使えば髪が軽くなり、動きが出てセットしやすくなる一方、梳きすぎると広がりやパサつきの原因にもなります。仕上がりに不満があった経験がある方は、次回のカウンセリングで「量を減らしたい」「あまり梳かないでほしい」など希望を伝えてみると、より理想のスタイルに近づけるかもしれません。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
