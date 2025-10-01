「データそのまま即日修理」の「スマホ修理王 小杉町店」が富山県射水市に10月1日（水）オープン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330820&id=bodyimage1】
「データそのまま即日修理」をモットーに、『スマホ修理王』の屋号でスマートフォン・タブレット・ゲーム機等の修理を手掛ける株式会社フラッシュエージェント（本社：東京都千代田区、代表取締役：原田 準一郎）は、スマホ修理フランチャイズ事業において、「スマホ修理王 小杉町店」を、2025年10月1日（水）富山県射水市にオープンします。
この度オープンする「スマホ修理王 小杉町店」は、富山県のスマホ修理業者・総務省登録修理業者です。富山県射水市でスマホのスピード修理を受けることができるようになります。
◆「スマホ修理王 小杉町店」3つの特徴、こだわり
1．総務省登録修理業者なので、安心してご利用いただけます。
2．スマホ内のデータや設定はそのままに、即日修理を行います。
3．iPhoneの画面修理やバッテリー交換に対応します。
◆「スマホ修理王 小杉町店」店舗概要
・名称 ：スマホ修理王 小杉町店
・オープン：2025年10月1日（水）
・所在地 ：〒939-0333 富山県射水市一条６番地１３ TSUTAYA BOOKSTORE 小杉町店内
・電話番号：0766-56-8400
・営業時間：10:00-19:00
・定休日 ：年中無休
・ＵＲＬ ：https://flash-agt.com/shoplist/shop-kosugimachi/
◆スマホ修理王について
フラッシュエージェントは、スマートフォンの国内への普及と共に高まるスピード修理へのニーズに応えるべく、2010年より、「データそのまま即日修理」をモットーに、「iPhone修理王」の屋号でスマートフォンの修理を始めました。その後、XperiaをはじめとするAndroid端末やガラケー、タブレット、Switch等のゲーム機にもその対象を広げ、屋号を「スマホ修理王」に変更し、民間修理業者として、メーカーやキャリアが提供する修理サポートとは異なるスマホの修理サービスを提供してまいりました。また、2018年3月には、総務省の登録修理業者制度に登録し、お客様に安心して修理をご依頼いただけるよう取り組んでいます。
【株式会社フラッシュエージェントの会社概要】
・名称 ：株式会社フラッシュエージェント
・所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田１丁目１１-６ 小暮ビル 3階
・電話番号：03-6416-1313
・ＵＲＬ ：https://flash-agt.com/
配信元企業：株式会社フラッシュエージェント
「データそのまま即日修理」をモットーに、『スマホ修理王』の屋号でスマートフォン・タブレット・ゲーム機等の修理を手掛ける株式会社フラッシュエージェント（本社：東京都千代田区、代表取締役：原田 準一郎）は、スマホ修理フランチャイズ事業において、「スマホ修理王 小杉町店」を、2025年10月1日（水）富山県射水市にオープンします。
この度オープンする「スマホ修理王 小杉町店」は、富山県のスマホ修理業者・総務省登録修理業者です。富山県射水市でスマホのスピード修理を受けることができるようになります。
◆「スマホ修理王 小杉町店」3つの特徴、こだわり
1．総務省登録修理業者なので、安心してご利用いただけます。
2．スマホ内のデータや設定はそのままに、即日修理を行います。
3．iPhoneの画面修理やバッテリー交換に対応します。
◆「スマホ修理王 小杉町店」店舗概要
・名称 ：スマホ修理王 小杉町店
・オープン：2025年10月1日（水）
・所在地 ：〒939-0333 富山県射水市一条６番地１３ TSUTAYA BOOKSTORE 小杉町店内
・電話番号：0766-56-8400
・営業時間：10:00-19:00
・定休日 ：年中無休
・ＵＲＬ ：https://flash-agt.com/shoplist/shop-kosugimachi/
◆スマホ修理王について
フラッシュエージェントは、スマートフォンの国内への普及と共に高まるスピード修理へのニーズに応えるべく、2010年より、「データそのまま即日修理」をモットーに、「iPhone修理王」の屋号でスマートフォンの修理を始めました。その後、XperiaをはじめとするAndroid端末やガラケー、タブレット、Switch等のゲーム機にもその対象を広げ、屋号を「スマホ修理王」に変更し、民間修理業者として、メーカーやキャリアが提供する修理サポートとは異なるスマホの修理サービスを提供してまいりました。また、2018年3月には、総務省の登録修理業者制度に登録し、お客様に安心して修理をご依頼いただけるよう取り組んでいます。
【株式会社フラッシュエージェントの会社概要】
・名称 ：株式会社フラッシュエージェント
・所在地 ：〒101-0021 東京都千代田区外神田１丁目１１-６ 小暮ビル 3階
・電話番号：03-6416-1313
・ＵＲＬ ：https://flash-agt.com/
配信元企業：株式会社フラッシュエージェント
プレスリリース詳細へ