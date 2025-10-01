「人材力診断サービス SkillCompass」に、DXスキル診断を新たに追加し、本日より提供開始
総合人材育成企業の株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦）は、本日2025年10月1日（水曜日）、デジタルスキル標準に基づき、自己評価とテストでDXスキルを診断する「SkillCompass（DSSアセスメント）」の提供を開始しました。
【背景】
近年、企業の競争力強化を目的としたDX（デジタルトランスフォーメーション）の必要性は広く認識されてきました。一方、国内では依然として取り組みの遅れが指摘されており、特に人材面での課題が顕在化しています。令和4年には、経済産業省および独立行政法人情報処理推進機構（IPA）より「デジタルスキル標準」が発表され、以降、DXや関連技術を取り巻く環境の変化に対応する形で、同標準も継続的にアップデートされています。
本診断サービスは、最新のデジタルスキル標準に基づき、個人および組織のDXスキルを可視化することで、適切な人材配置や育成プログラムの策定を支援し、企業のDX推進に寄与することを目的としています。
【SkillCompass（DSSアセスメント）サービス 特徴】
本サービスでは、すべてのビジネスパーソンが身につけるべき能力・スキルを定義した「DXリテラシー標準（DSS-L）」、およびDX推進人材に求められる役割やスキルを体系化した「DX推進スキル標準（DSS-P）」の2つのデジタルスキル標準に基づいた診断が可能です。受診者の業務に近いロールを基にした自己評価とテストにより、客観性の高い診断を実現。業界標準に照らしたスキル充足度を可視化します。また、診断結果に基づき、推奨研修のリコメンドも提供されます（※）。
さらに、管理者向け機能として、診断進捗の確認や結果の参照、組織内のスキル保有状況の検索、組織別の集計レポート「DXアセスメント組織レポート」の閲覧が可能です。これにより、組織力強化に向けた人材戦略の立案を支援します。
※診断時のロール選択、自己評価、推奨研修のリコメンドはDSS-P版のみの機能となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330624&id=bodyimage1】
【関連WEBサイト】
デジタルスキル標準 （METI/経済産業省）：
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/skill_standard/main.html
富士通ラーニングメディア「人材力診断サービス SkillCompass」：
https://www.knowledgewing.com/kcc/consul/service/skillcompass/index.html
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内最大規模の総合人材育成企業として、人材育成のトータルソリューションを提供しています。あらゆる業種の企業や公共
機関・団体を対象に、「IT テクニカルスキル」から「ヒューマン・ビジネススキル」まで、オープンコースを約 2,200 コース、年間約169,000 人の受講者に提供しています。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
プレスリリース詳細へ