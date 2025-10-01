インスタ投稿で1,000p当たる！キャンペーンを実施
株式会社ライトアップ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：白石崇、以下ライトアップ）が運営する「ワールドトーク」（https://www.worldtalk.jp/ ）は、Instagramフォロー＆投稿で参加でき、抽選でポイントが当たるキャンペーンを、2025年10月1日より開始いたします。
日本人講師がメインのオンライン英会話サービス「ワールドトーク」は2011年にサービスをスタートし、現在300名を超える講師がレッスンを提供しております。（2025年9月現在）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330480&id=bodyimage1】
リリース背景
オンライン英会話に挑戦する多くの方が、「続けられるか不安」「緊張してしまう」といった気持ちを抱えています。 そうした中で、SNSを通じて仲間の存在や学習の楽しさを感じることにより、学習のモチベーション向上につながることが、ユーザーアンケートなどからも明らかになってきました。
ワールドトークでは、英語を学ぶ一歩を踏み出す人々を応援するため、Instagramで手軽に参加できる新たなキャンペーンを企画しました。本キャンペーンを通じて、英会話を楽しむ文化を広げ、学習継続のきっかけを提供してまいります。
取り組み内容（詳細）
■ 実施期間
2025年10月1日（水）～10月31日（金）
■ キャンペーン内容
Instagramフォロー＆投稿で参加ができるキャンペーン。
「#ワールドトークチャレンジ」のハッシュタグをつけて投稿していただいた会員様に、抽選で10名様に1,000ポイントをプレゼント。
※ワールドトークの公式アカウント（@worldtalk.jp）をタグ付けして投稿された方は、抽選口数が2倍になり、当選確率が上がります。
■ 参加方法
（1）Instagramでワールドトーク公式アカウント（@worldtalk.jp）をフォロー
（2）英語学習やレッスンに関する写真・動画・テキストを「#ワールドトークチャレンジ」のハッシュタグをつけて投稿
※ワールドトークの公式アカウント（@worldtalk.jp）をタグ付けして投稿された方は、抽選口数が2倍になり、当選確率が上がります。
（3）抽選で10名様に、1,000ポイントをプレゼント
■プレゼント内容
ワールドトークで使用できる1,000ポイント（1,000円分相当）。
■当選発表
11月上旬にInstagramのDMにて当選者へ直接ご連絡。
会員IDをお伺いし、運営からポイントを付与いたします。
（2025年11月1日～5日の間に、運営事務局が抽選を行い当選者を決定します。）
■参加対象
ワールドトーク会員でしたら、プラン加入非加入に関わらず参加可能。
■ キャンペーン特設ページ
https://www.worldtalk.jp/p/snscp
■ 注意事項
・キャンペーン期間内の投稿のみが抽選対象となります（2025年10月1日～10月31日）キャンペーン期間中、何度でもご投稿いただけますが、当選の権利はお一人様一回限りです。
・レッスンの様子を撮影する際は講師に許可を取ってください
・投稿はご本人のInstagramアカウントにて公開設定で行ってください（非公開アカウントは対象外となります）
・必ず「#ワールドトークチャレンジ」のハッシュタグを含めて投稿してください
・投稿内容に第三者の著作物や肖像が含まれる場合は、必ずご本人の許可を得たうえで投稿してください
