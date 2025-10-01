第３回丹波国際映画祭にノミネート！パワー系アクション俳優の大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する特撮ヒーロー映画界のレジェンド、藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演するパワー系アクション俳優の大東 賢監督作品映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」が2025年１０月５日（日）～１０月１３日（月）に兵庫県の丹波国際映画祭にノミネートされ上映される事になりました。
☆丹波国際映画祭
メガエビス 兵庫県丹波篠山市今田町今田１４－１
１０月５日（月）～１０月１３日（月）
１０月５日（月）１９時２０分～２０時４３分
１０月６日（月）～１０月９日（木）１８時００分～１９時２３分
１０月１０（金）～１０月１３日（月）１４時４５分～１６時０８分
１１日と１２日 「舞台挨拶」 大東賢（監督・主演）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330090&id=bodyimage1】
ノミネート作品は「大長編 タロウマン 万博大爆発」「バレリーナ」「３５年目のラブレター」等、著名な商業映画ばかりですが、その中に自主映画の「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」がノミネートされ話題になっています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんはゴング格闘技杯アームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、一風変わった映画監督です。アクション監督としてのキャリアを積み重ね、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント
大阪や兵庫、神奈川などで上映イベントが予定されています。
☆彡10月5日（日）
ART SPACE 斬（大阪）にて上映後、出演者とのトークイベントが開催されます。
《登壇者》大東賢 徳丸新作 白澤康宏 中野良美
☆彡10月5日（日）～12日（日）
☆彡 10月18日（土）
横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）にて上映と舞台挨拶が予定されています。
国外での上映
《登壇者》大東賢 他
☆彡2026年8月には、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330090&id=bodyimage2】
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
