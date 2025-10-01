東日印刷 名刺管理の“苦労あるある”をアニメで10/1公開～FUNNYMOVIE制作、「ネクスタ・メイシ」動画～

東日印刷株式会社

法人向け名刺管理アプリ「ネクスタ・メイシ」(https://tnexta.com/)を開発・販売する東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下 TONICHI）は10月1日、アナログ名刺管理の「苦労あるある」をコント風にお届けするYouTubeアニメを公開しました。「これ、うちかも、、」と笑うに笑えない方が、きっといらっしゃるはず。TONICHIコーポレートサイト(https://www.tonichi-printing.co.jp/news/2025100101)から、ぜひご覧ください！

動画はここをクリック(https://www.tonichi-printing.co.jp/news/2025100101)

(C)️FUNNYMOVIE

アニメ制作を担当したのは、「ナミちゃんとミーコさん」や「えんむす」「新人ナースボルみ」など人気キャラを次々に生み出し、多くのファンを持つFUNNYMOVIE(https://funnymovie.co.jp/)。今回も、同社得意の「掛け合い」で展開するストーリーは――。

■好きになった先輩は、、

≪新入社員の僕が好きになってしまったのは、仕事はできるんだけど、ちょっと不思議キャラの先輩社員。帰り際、意を決して食事に誘おうとすると、そのたびに邪魔をするのが、彼女が担当する名刺管理の仕事(´;ω;｀)。ある日は、パーティに来られた方々の名刺のパソコン入力。別の日は、展示会に来場した方々からもらった名刺のリスト化とお礼メールの送信。また別の日は、ファイルに溜まった名刺の保存と管理。その全てを手作業でこなす先輩は、ある意味すごいのだけれど、、、≫

■「ま,ま,ま, まーだそんなことやってるの!?」。

笑えるアニメのはずですが、まだ紙ベースで名刺を管理している会社の方々には、繰り返されるこのフレーズが、胸にチクチク刺さるかも。でも、「高い」「面倒くさい」「セキュリティが不安」と、アプリ化を敬遠する社長や上司をどう説得したらいいの？

その答えも、このアニメの中に――。

FUNNYMOVIE(https://funnymovie.co.jp/)

キャラクターの力で社会の変化にコミットするクリエイティブ集団。笑いと音楽の力を

駆使したアニメやコマーシャルを制作し、ジャンルに絞られず世界に「新しい視点」を

生み出す為に活動している。「えんむす」「新人ナースボルみ」など代表作多数

カンタン！アンシン！マジトク！

＼それはTONICHIが開発した「ネクスタ・メイシ」(https://tnexta.com/)です！／

1. 業界屈指のコストパフォーマンス

法人単位で名刺を一元管理し、社員一人ひとりの人脈を「会社の資産」として可視化・共有。シンプルで直感的に使えるUIと業界屈指のコストパフォーマンスで、企業の営業力強化とDX推進を後押しします。(C)️FUNNYMOVIE

一人あたり月額660円からご利用いただけます。他社ツールから移行することでコスト削減も実現できます。

2. シンプルで使いやすいUI

誰でも直感的に操作できるため、導入後すぐに定着しやすく、活用の幅が広がります。

3. 充実した営業支援機能

名刺を即時にデータ化でき、顧客リスト自動生成や商談管理・共有もアプリ内で完結します。

4. 外部ツールとのAPI連携

Salesforceやkintoneとスムーズに連携でき、営業活動の効率を最大化します。

5. メール配信＆分析機能

メールの一斉配信はもちろん、開封状況も可視化できるため、営業フォローを強力に支援します。

6. セキュリティ対策万全

2要素認証やシングルサインオン、AWSによる堅牢な環境で安心してご利用いただけます。

7. 高い評価と受賞歴

・ASPICクラウドアワード2023「基幹業務系ASP・SaaS部門」社会貢献賞

・ASPICクラウドアワード2024「支援業務系ASP・SaaS部門」社会貢献賞

・ITreview Grid Award 2025 Summer 名刺管理部門「LEADER」2期連続受賞