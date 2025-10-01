【TAC教員資格認定試験】オンラインセミナー「教職課程を修了しなくても教員免許を取得できる！」を10/11（土）に開催

TAC株式会社2025/10/11(土)にオンラインにて開催します。

教員免許をお持ちではない皆様、実は教員免許取得への近道があることを知っていますか？

それが「教員資格認定試験」です。

実は大学に通わずとも、この試験に合格すれば、教員免許を取得できます。

教育実習も不要です。

とはいっても、この試験に合格することは簡単ではありません。

特に独学ではあまりに情報不足で、効果的な対策を行うことは難しいでしょう。

そこでTACでは、小学校教諭二種免許状を取得できる「小学校教員資格認定試験」の対策に特化したコースを開講します。



2025年 10/11（土）10:00 ～11:30（オンライン）

- 担 当 講 師

高橋 俊明 講師

東京都教育庁及び、市教育委員会の教員人事担当管理職として長く勤務し、面接委員や論文採点委員も経験、教員の採用や配置等について熟知している。これらの行政経験や統括校長として教員の育成に取組んだ経験を基に、受験者へ適切な助言をしている。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#004

※定員になり次第、受付終了します。

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html