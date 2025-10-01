東京の玄関口・品川駅から徒歩１分で24時間営業のコワーキングスペース＆貸し会議室「いいオフィス品川」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、品川駅から徒歩１分の立地に全室個室で24時間利用可能な「いいオフィス品川」をオープンしたことをお知らせいたします。

品川駅前で抜群のアクセス!!24時間気軽に使えるワークスペース

「いいオフィス品川」は、1～3名用の完全個室、4～6名用会議室を備えたワークスペースです。

24時間いつでも気軽に利用可能。30分から利用できるため、移動の合間にも最適です。

全室完全個室だからweb会議も打ち合わせもリモートワークも快適

各個室のデスクは幅100cm以上、奥行きも65cm以上で、長時間の利用でも快適にお過ごしいただけます。また、27インチの4Kモニターが完備。効率よく仕事が進む環境をお届けします。

１名用だけでなく、2名用と３名用の個室もご用意。広々した空間で周りを気にせずに、打ち合わせしながら仕事することも可能です。

会議室は4名用、6名用をご用意。モニターやホワイトボード完備で、集中して会議・打ち合わせできる環境をご提供します。

全室鍵付きのため、食事や気分転換で店外に出るときも安心。また、空調は各部屋ごとに調整可能なため、ご利用者様のお好みの温度に設定可能です。

２フロアにまたがる充実した席数

いいオフィス品川は７階と８階にまたがるため、充実した席数であることも特徴の一つ。お手洗いやフリードリンクも各階にあるため、長時間利用も快適にお過ごしいただけます。

住所利用や法人登記OK！バーチャルオフィス会員も募集

住所利用や法人登記可能なバーチャルオフィスプランもご用意しており、ポスト利用や郵便物転送にも対応可能です。必要書類や手続き方法など、詳細はお気軽にお問い合わせください。

レンタルオフィスとしても使える!!スタイルに合わせた料金プラン

ドロップイン、お得な月額プラン、選べる多彩な料金プラン

料金プランはドロップインはもちろん、モーニングプランやナイトプラン、ホリデープランなど、お得な月額プランをご用意。事前予約も可能なため、確実に席を確保したい方にもオススメです。

拠点開設も可能なレンタルオフィスプラン

１～３名用の完全個室、各会議室は自分専用のオフィスとして、固定席契約も可能。短期間のご契約もお気軽にご相談ください。

いいオフィスの基幹システムだから実現できる24時間営業

アプリとスマートロックが連動した入退室管理や決済システム、監視カメラなど、いいオフィスが開発する基幹システムを導入することにより、24時間営業を実現。業務負担なく無人運営が可能です。

いいオフィス 品川 店舗情報

施設名称：いいオフィス品川

住所：東京都港区港南2-2-14 協和ビルディング7・8階

TEL： 03-4550-0197

アクセス：JR品川駅港南口から徒歩1分

HP：https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/minatoku/shinagawa-by-iio

いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能。

『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

完全無人で営業している店舗の主な導入事例

いいオフィス青物横丁 by U-make

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinagawaku/aomonoyokocho-by-u-make

いいオフィス旭川 by Worcu-pet

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/asahikawashi/asahikawa-by-worcu-pet

いいオフィス近鉄下田 by Kc Study Studio

https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/nara/kashibashi/kintetsushimoda-by-kc-ss

24時間営業している店舗の主な導入事例

いいオフィス三鷹 by LHK

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/mitakashi/mitaka-by-lhk

いいオフィス鶴見 by Bizcafe鶴見

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/tsurumi-by-bizcafe

いいオフィス天神川 by UpStairs

https://e-office.space/spaces/chugoku-shikoku/hiroshima/hiroshimashi/tenjingawa-by-upstairs

席数が少ない店舗の主な導入事例

いいオフィス津田沼 by MACHI DESK

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk

いいオフィス与野 by 窯茶業

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/saitamashi/yono-by-kamachagou

いいオフィス帯広 by omoto

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/obihiroshi/obihiro-by-omoto

個室や会議室を無人で予約管理している店舗の主な導入事例

いいオフィス上尾 by TOKYO NORTH GATE

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/ageoshi/ageo-by-tokyonorthgate

いいオフィスセンター南 by Farrow Group

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/centerminami-by-farrowgroup

いいオフィス五反野 by 8Knot

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/adachiku/gotanno-by-8knot

遠隔対応オプションを活用している店舗の主な導入事例

いいオフィス松戸 by リブポート松戸

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/matsudoshi/matsudo-by-libport

いいオフィス志木 by HATA-LARK

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/niizashi/shiki-by-hata-lark

いいオフィス神戸駅前 by Suki_ma

https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/hyogo/kobeshi/kobeekimae-by-suki_ma

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式Twitter：https://twitter.com/ii_office

公式Instagram：https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook：https://www.facebook.com/iioffice110