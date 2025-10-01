この度、Intellect Japan株式会社（本社：東京都港区、以下Intellect）は東京証券取引所が主催する 「東証 アジア スタートアップ ハブ」 の 2025年支援対象企業に、新規選定企業の一社として選定されました。

当支援を通じて、日本での取り組みを拡大し、より生き生きとした社会の実現を目指してまいります。

◼︎東証 アジア スタートアップ ハブについて

「東証 アジア スタートアップ ハブ」は、アジア圏のスタートアップ企業を対象に、日本での事業展開・資金調達・IPO準備などのサポートを行うプログラムです。再選定企業13社に加え、5か国から7社の新規選定が行われており、弊社もその一つとして選出されました。

東証 アジア スタートアップ ハブとは：https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/startuphub/index.html

◼︎「Intellect Japan株式会社」について

Intellect Japan株式会社は、アジア最大のメンタルヘルス・ケアスタートアップで、シンガポールに本社を構えるIntellect Company Pte. Ltd.が100%を出資する日本法人です。Intellectでは、アジアを中心に20の国と地域の300万人以上の利用者に対して、70言語でメンタルマネジメント・ソリューションを提供しております。Intellect Japanでは、Intellectが提供するソリューションに加え、日本市場に適したサービス開発と提供、及び導入企業に対して、導入運用支援を行なっております。

◼︎「Intellect Japan」の会社概要

会社名：Intellect Japan（インテレクト ジャパン）株式会社

所在地：東京都港区高輪2-21-1 THE LINKPILLAR1 NORTH 6F

設立：2022年9月

代表：代表取締役 / CEO Theodoric Chew

URL：https://jp.intellect.co/