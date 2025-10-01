Shailene WoodleyがMarsとCalmと協力し、ペットの里親になることが二つの命を変えることを称える





- 俳優であり保護猫の飼い主であるShailene Woodleyと協力し、MarsとCalmはペットがメンタルヘルスに与えるポジティブな影響、そして保護施設からペットを里親に迎えることがペットと飼い主の二つの命を変えることに光を当てています。

- MarsとCalmが委託した最近のグローバル調査では、驚異的な83％のペットオーナーが「ペットが自身のメンタルウェルビーイングを改善した」と回答しました。(1)

- 世界中の保護施設には、永遠の家族との出会いを待つ犬約1,200万頭、猫約400万頭がいます。Mars、Calm、Shaileneは、Mars Global Adoption Weekend（2025年10月3日～5日）を前に、ペットの里親制度と人間と動物の絆の力を促進するため協力します。

ブリュッセル, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- ROYAL CANIN®、WHISKAS®、CESAR®、BANFIELD™、BLUEPEARL™、VCA™、ANTECH®など、ペットと飼い主から愛されるブランドを展開するペットケア業界のリーディングカンパニーであるMarsは、受賞歴のある俳優Shailene Woodley（「Motor City」、「Paradise」、「Big Little Lies」）およびメンタルヘルス分野のリーディングカンパニーであるCalmと提携し、ペットがメンタルウェルビーイングにもたらす力に光を当て、ペットの里親になる道として里親制度を推進します。



Shailene WoodleyはMarsおよびCalmと提携し、ペットがメンタルウェルビーイングに与えるポジティブな影響と、ペットの里親になることが二つの人生を変える可能性を称えます。



世界中で約1600万匹の犬や猫が保護施設で新しい家族を待っています。2保護施設のペットに愛情あふれる家庭を見つけるため、Marsは第2回Global Adoption Weekendを開催します。ペットを家族に迎えることには、計り知れない恩恵があります。ペットとの絆は、精神的な健康に測定可能な良い影響を与えます。MarsとCalmが委託した最近のグローバル調査では、驚異的な83％のペットオーナーが「ペットが自身のメンタルウェルビーイングを改善した」と回答し、73％が「ペットが考えすぎや心配を止めるよう促してくれる」と述べています。1

Shailene Woodleyは次のように述べました：「保護した猫たちが私の世界を変えました。忙しい撮影スケジュールに押しつぶされそうな時、私に安らぎをもたらしてくれます。そして毎日、呼吸を忘れず、ペースを落とし、今この瞬間を生きるよう思い出させてくれるのです。里親になることは、動物への思いやりだけでなく、自分自身への思いやりでもあるということを、もっと多くの人に知ってもらいたいです。BearとPharrahを救うことで、彼らが私の人生を変えたのと同じくらい、私も彼らの人生を変えたのです。」

ペットと過ごす時間は、オキシトシン、ドーパミン、セロトニンのレベルを上昇させることも判明しています。これらは幸福感や満足感を促進するため「幸せホルモン」として知られています。3 さらに、その恩恵は双方向です。研究によると、里親になって3か月後には、犬は自信が増す兆候を示し、猫は絆と落ち着きの兆候を示すことが分かっています。4

「人間と動物の絆、そしてそれが精神的な健康に与える影響についての理解が深まるにつれ、人とペットの間に存在する独特の関係性が浮き彫りになっています」と、Banfieldの最高医療責任者である獣医学博士Alea Harrisonは述べています。 「新しいペットとの最初の数日間は、お互いを知る上で極めて重要です。強い絆は、忍耐、一貫性、そしてケアを通じてゆっくりと築かれていきます。そしてそれが根づいた時、喜び、伴侶としての存在、そして充実感をもたらすのです。」

Global Adoption Weekend期間中、Marsは保護施設との提携を通じてペットを飼おうとする人々を支援し、米国、英国、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、チェコ共和国、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、インド、日本、メキシコ、スペイン、スイス、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、タイ、ウクライナを含む20カ国以上で、より多くのペットと人を結びつけることで、2つの命を変えるお手伝いをします。

米国で開催されるGlobal Adoption Weekendに参加する保護施設の一つ、Animal HavenのTiffany Lacey事務局長は次のように述べています。「何百万ものペットが永遠の家族を待っている今、里親になることは持続的な変化をもたらす具体的な方法です。そしてMars Global Adoption Weekendは地元の保護施設を訪れる絶好の機会です。すべての里親制度は、思いやりが命を変える証です。ペットに愛情あふれる家庭を与え、迎え入れる人々の幸福も豊かにするのです。」

Marsは、保護施設への資金援助、地域イベント、従業員ボランティア活動など、様々な取り組みを通じて里親制度を推進します。 これには以下が含まれます：

米国では、Marsは10月3日から5日にかけて、21都市の提携保護施設における猫と犬の里親費用18万5千ドル以上を負担します。さらにPEDIGREE Foundationが犬の譲渡費用として追加で25,000ドルを負担します。

ポーランドでは、Marsは提携シェルターから猫や犬を譲り受けた新規飼い主に対し、6か月分のペットフードを提供します。

フィリピンでは、Marsは提携シェルターのペット向けに33,000食分の食事を寄付し、地域社会で支援を必要とするペットに良い影響を与えます。

10月の間、MarsとCalmはペットの里親となった方々が新しい家族との生活に慣れるのを支援するため、3か月間の無料Calmメンバーシップを提供しています。

キャンペーンの一環として、Shaileneは自身のペットとの生活体験や、四本足の友が周囲の人々の人生を変えた感動的な物語に着想を得た「スリープストーリー」をCalm限定で収録しました。この「Finding Four-Legged Friends」と題されたスリープストーリーは、Marsとの協業によりCalmで初めて実現したペットをテーマにしたコンテンツコレクションの一部です。さらに、ペットオーナーが安らぎと休息を見つけられるよう、無料でアクセス可能なコンテンツ（瞑想、呼吸法、サウンドスケープなど）も提供しています。

詳細については、kinship.com/petsandwellbeingをご覧いただき、@marsglobalをフォローしてください。

Mars, Incorporatedについて

Mars, Incorporatedは、当社が望む明日の世界は、今日のビジネスの在り方から始まるという信念のもと活動しています。約550億ドル規模の家族経営企業として、多様で拡大を続ける当社のペットケア製品と獣医療サービスのポートフォリオは世界中のペットを支え、高品質なスナックや食品は毎日何百万人もの人々を喜ばせています。当社は、ROYAL CANIN®、PEDIGREE®、WHISKAS®、CESAR®、DOVE®、EXTRA®、M&M'S®、SNICKERS®、BEN'S ORIGINAL™™など、世界で最も愛されるブランドの数々を生み出しています。BANFIELD™、BLUEPEARL™、VCA™、ANICURA™などの国際的なペット病院ネットワークは、予防医療、一般診療、専門診療、緊急獣医療を網羅し、グローバルな獣医診断事業ANTECH®はペット診断における画期的な能力を提供しています。Marsの5つの原則（品質、責任、相互性、効率性、自由）は、15万人の従業員が日々行動し、人、ペット、地球のためのより良い世界づくりに貢献する原動力となっています。

Marsに関する詳細は、www.mars.comをご覧ください。Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTubeでフォローしてください。

PAWSプログラムの詳細は以下をご覧ください：https://www.mars-petsandwellbeing.com。

Calmについて

Calmは、消費者のメンタルヘルス分野をリードする企業であり、あらゆる人のメンタルヘルス向上の旅路のあらゆる段階を支援することを使命としています。主力消費者向けアプリ（カテゴリー1位、1億8000万回以上のダウンロード、約190カ国で7言語対応）で知られるCalmは、専門家や人気セレブリティの声によるコンテンツやツールを通じて、人々の睡眠改善、ストレス軽減、マインドフルな生活実現を支援しています。この基盤を礎に、Calmは「Calm Sleep」をはじめ、雇用主・医療保険・医療機関向けに提供されるエビデンスに基づくソリューション「Calm Health」など、より広範なポートフォリオを構築し、メンタルヘルスと睡眠サポートへのアクセス拡大、福利厚生の活用促進、健康状態の改善を推進しています。現在、Calmは3,500以上の組織を支援し、Calm Healthを通じて2,600万人以上の被保険者にリーチしています。Calmは「TIME100 Most Influential Company業」および「Fast Company's Brands That Matter」に選出されました。詳細については、calm.comをご覧ください。

参考文献

本調査はYouGov PlcがMarsの委託により実施しました。調査対象は20市場における成人31,299名です（英国：2507、ブラジル：2502、カナダ：1347、ドイツ：1584、インドネシア：2510、インド：1001、メキシコ：1567、マレーシア：1036、ポーランド：1349、米国：3748、中国：1054：ベルギー：1084、オーストラリア：1525、ニュージーランド：1066、スペイン：1322、オランダ：1074、フランス：1526、デンマーク：1093、スウェーデン：1070、イタリア：1334）。現地調査は2025年2月19日から3月31日にかけて実施されました。調査はオンラインで実施されました。数値は各国レベルで加重処理され、各市場における全ての犬・猫飼育者（18歳以上）を代表するよう調整されています。

Mars State of Pet Homelessness Report、2024年

Waltham Petcare Science Institute、2022年: 「科学が証明する、ペットがメンタルヘルスに与える4つの効果（Four Ways Pets Help Mental Health, According to Science）」

PLOS ONE Study、2023年: 「保護犬の長期的追跡調査（Longitudinal Tracking of Shelter Dogs）」

Shailene Woodley、ペットを家族に迎えた自身の体験に着想を得た新作スリープストーリー「Finding Four-Legged Friends」をMars x Calmコレクションで発表



