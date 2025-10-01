Sayyid Bilarab Al Said殿下、2025年大阪万博で若者が建設したオマーンパビリオンを称賛

BILARAB BIN HAITHAM建築デザイン賞受賞プロジェクトがオマーンの新たなルネサンスを象徴

マスカット（オマーン）, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- オマーン国は、「有望なオマーンスタートアップ支援プログラム（POPS）」名誉会長であるSayyid Bilarab bin Haitham Al Said殿下が、2025年大阪万博のオマーンパビリオンを訪問したことで、若者が主導する建築に世界の注目を集めました。Sultan Haitham bin Tarik陛下より任命を受けたSayyid Bilarab殿下は、パビリオンの設計理念と、Bilarab Bin Haitham建築デザイン賞受賞後にプロジェクトを完成させた若きオマーン人チームに焦点を当てたプログラムを展開しました。この訪問により、同賞が有望なコンセプトを国際的にオマーンを代表する公共建築へと転換する模範的事例として、パビリオンが位置づけられました。



Sayyid Bilarab Al Said殿下、2025年大阪万博オマーンパビリオンを訪問



視察中、Sayyid Bilarab殿下は受賞チームのキュレーターやメンバーと面会し、パビリオンのテーマ「地球、水、人類」を体現する中核的展示を視察しました。殿下はまず「水の回廊」から視察を開始しました。この回廊は屋内展示室と屋外広場を結び、日陰、気流、反射面によって熱的快適性を創出するオマーンの灌漑システム「アフラージュ」を表現しています。次に「大地と水のホール」へ移動し、没入型映像でアラビア海からハジャール山脈に至る生物多様性を追体験しました。

文化・スポーツ・青年省文化担当次官兼オマーン参加総代表を務めるSayyid Said bin Sultan Al Busaidy氏は、本パビリオンが「開放性、文化交流、若者の創造性を重視するオマーンの新たなルネサンスの成果を体現している」と述べました。同氏は、Bilarab Bin Haitham Awardを通じてパビリオンを委託したことは、国際水準で成果を上げ、現代的なデザインを通じてオマーンの物語を伝えることに対する若き建築家たちへの国家的な信頼を示すものであると指摘しました。

Sayyid Bilarab殿下はまた、万博VIPゲストブックに署名し、日本の関係者との間で記念品を交換し、日本パビリオンを訪問しました。同パビリオンでは、Noriyuki Kuroda館長が出迎え、「大地、農場、工場」と題された各ゾーンについて説明を受けました。万博でのオマーン建国記念日の祝賀行事が訪問の背景となり、両国の国歌斉唱と王立騎兵楽団による演奏が行われました。

Bilarab Bin Haitham建築デザイン賞は、国内の若手建築家やデザイナーを育成する国家プログラムであり、国内コミュニティに貢献し、海外でオマーンを代表する実プロジェクトを委託することでその地位を高めています。2025年大阪万博のパビリオンは、このモデルと若者が主導する創造性へのオマーンの取り組みを具現化した実例として存在しています。オマーン国パビリオンはこれまでに100万人以上の来場者を迎え、同国の文化、革新性、持続可能なデザインへの取り組みに対する国際的な関心の強さを示しています。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2782248/Sultanate_of_Oman_1.jpg?p=medium600

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2782249/Sultanate_of_Oman_2.jpg?p=medium600



