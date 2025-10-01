



IDEMIAセキュア・トランザクションズ（IST）はIDEMIA Sphere HSMの発売でサイバーセキュリティの新境地を開拓。今回の戦略的拡大でISTは活況のHSM市場に参入し、企業の最も重要な資産に独自の柔軟な保護を提供する。

クルブヴォワ、フランス, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- デジタル環境が進化し続ける中、データとサービスの安全確保がかつてないほど重要になっています。金融機関、医療、クラウド、小売業、製造業、ミッションクリティカルな組織など、さまざまな組織がこの前例のないセキュリティの課題に直面しており、ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）に対する依存度はこれまでになく高まっています。 暗号鍵を安全に作成、保管、管理することで、HSMはデジタル社会の信頼の基盤としての役割を果たします。



IDEMIAセキュア・トランザクションズ、革命的な主権的で高エネルギー効率のソリューションで12億ドル規模のハードウェアセキュリティモジュール市場に参入



革命的でコストスマートな主権ソリューション

IDEMIA Sphere HSM は、セキュリティに対する破壊的なアプローチを提供します 。従来の設計とは異なり、このモジュールはセキュアエレメントのマトリックスをベースにしており、シングルプロセッサを必要としない、この種のものとしては初のアーキテクチャを実現しています。この画期的な技術により、最先端の暗号技術に基づく、回復力と信頼性を確保した、市場で最も汎用性の高いソリューションとなっています。

IDEMIA Sphere HSMは、エネルギー消費とインフラコストを抑え、消費電力は従来のHSMのわずか半分です。その分散型のアーキテクチャにより、企業は鍵の完全な所有権を維持しながら、必要な計算能力にちょうど合うようにセキュアエレメントの数を調整して、パフォーマンスとコストを最適化することができます。

フランスで設計、開発、事前構成されるこのモジュールでは、顧客にミッションクリティカルなシステムの完全な主権と透明性が確保されます。また、欧州の厳格なデータ保護規制やセキュリティ指令、最高水準の認証にネイティブで準拠しています。今後の量子コンピューティングの台頭に備え、このソリューションは設計段階からポスト量子暗号に対応しています。

拡大するISTの戦略的市場

ISTは、戦略的にHSM市場へと参入の幅を広げ、企業の最も重要な資産を包括的かつ柔軟に保護しています。同社は、数十年にわたる暗号技術の専門知識と多大な研究開発投資を背景に、金融機関、MNO（移動体通信事業者）、IoT企業など幅広い顧客基盤を活かし、これを足掛かりとして規模の拡大を図っていきます。

「今日は、ISTの歩みにおける極めて重要な瞬間となります。セキュアな認証情報における実績ある専門知識を基に、当社はIDEMIA Sphere HSMでHSMの景色に革命を起こそうとしています。これは、妥協のないセキュリティと完全な主権を実現すると同時に、お客様の運用コストを削減する画期的なソリューションとなります。今回のブレイクスルーは、組織が機密データを効果的かつ効率的に保護できるよう、最先端技術を提供するために絶え間なくイノベーションを起こしていくという、当社の理念のすべてを体現しています」とISTの最高経営責任者（CEO）のフィリップ・オリバは述べています。

詳細は、こちらをクリックしてください。

問い合わせ先 - contact.press@idemia.com

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2784569/HSM_3D_Product.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2634653/IDEMIA_Secure_Transactions_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com