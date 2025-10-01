ジッダ、サウジアラビア, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- ロンドン証券取引所に上場する国際的な高級不動産デベロッパーであるダール・グローバル（Dar Global、LSE：DAR）は、トランプ・オーガナイゼーション（The Trump Organization）とのジッダにおける2度目のコラボレーションを発表し、トランプ・プラザ・ジッダ（Trump Plaza Jeddah）を建設する計画を明らかにしました。このプロジェクトは、2024年12月のトランプ・タワー・ジッダ（Trump Tower Jeddah）に続く、サウジアラビアで2番目のトランプ・ブランドの開発事業となります。



ダール・グローバル、トランプ・タワー・ジッダの成功に続きトランプ・オーガナイゼーションとのコラボ第2弾となるトランプ・プラザ・ジッダを計画



市内中心部のアブドゥルアジーズ国王通り沿いの戦略的な立地のトランプ・プラザ・ジッダは総事業費推定10億米ドル以上で、世界クラスの複合施設としてスカイラインを一変させます。今回の開発事業には、プレミアムレジデンス、サービスアパートメント、高級オフィススペース、プライベート高級タウンハウスが含まれます。マスタープランの中心には、セントラルパークに着想を得た緑豊かな軸線が設けられ、開発全体を貫くように整備された公園は、住宅やサービスアパートメントの拠点となるとともに、マンハッタンのエッセンスをジッダにもたらします。

サウジアラビアの都市生活を再定義する目的で設計されたトランプ・プラザ・ジッダは、生活、仕事、余暇を1つの場所にシームレスに統合します。サービスアパートメントやプレミアムレジデンスに隣接するオフィスが特徴で、人々がひとつの場所で生活し、働くことのできるコミュニティを形成します。考え抜かれた設計のホームオフィスが個人住宅の延長として組み込まれる一方、プレミアムな個別の中庭や厳選された飲食コンセプトの組み合わせが、ライフスタイルの提案をさらに充実させます。

トランプ・オーガナイゼーションのエグゼクティブバイスプレジデントであるエリック・トランプは次のように述べています。「トランプ・プラザ・ジッダによって、サウジアラビアにおける当社のプレゼンスを拡大できることを光栄に思います。今回の事業は、世界クラスのホスピタリティ、モダンな生活、ダイナミックなビジネス環境を融合させることで、当社の卓越したビジョンを体現しています。ダール・グローバルと手を組み、当社は王国の威信と革新の新たな基準となるデスティネーションを創造していきます」

ダール・グローバルの最高経営責任者（CEO）であるジアド・アル・シャーはさらに次のように話しています。 「トランプ・プラザ・ジッダは、サウジアラビアにおいては先駆的なコンセプトであり、ダール・グローバルがこれまでに手がけてきた中でも最も野心的な開発事業のひとつです。セントラルパークをイメージした景観に住宅、サービスアパートメント、オフィスの各コンポーネントを組み合わせることで、マンハッタンの活気と、文化および商業のハブとしてのジッダの戦略的役割の両方を反映した、ユニークなライフスタイルのデスティネーションを提供します」

トランプ・プラザ・ジッダは、進化を続ける王国の不動産事情にとって決定的な目的地となり、プレミアムな生活と国際的な投資の中心地としてのジッダの役割をさらに高めることになります。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2784317/Dar_Global_Trump_Tower_Jeddah.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

