アブダビ文化観光局、第2回マナール・アブダビのキュレーションチームと会場を発表

芸術監督Khai Hori率いる隔年開催の光のアート展が11月に帰還、「光の羅針盤（The Light Compass）」をテーマに首長国を照らす

＊アブダビ文化観光局（DCTアブダビ）主催による第2回展は、2025年11月15日から2026年1月4日までアブダビ市で開催されます。

＊今回初めてマナール・アブダビはアルアイン地域にも拡大され、同地域の会場は2025年11月1日より一般公開されます。

＊「光の羅針盤（The Light Compass）」をテーマに、芸術監督Khai Horiがキュレーションを担当。アラブ首長国連邦および国際的なアーティストによる新作を含む、19点の光を基調としたインスタレーションが展示されます。

＊ジュバイル島は、中心かつ最も象徴的な会場として展覧会の核となります。

＊展覧会にはトーク、ワークショップ、パフォーマンスなど多彩なパブリックプログラムが併催され、来場者が作品とより深く関わる機会を提供します。

＊マナール・アブダビは「パブリックアートアブダビ」イニシアチブの枠組みに位置づけられ、DCTアブダビが公共芸術を通じて首長国の都市景観向上に取り組む継続的な施策の一環です。

＊全アーティストラインナップや関連プログラムの詳細は追って発表されます。

アラブ首長国連邦アブダビ, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- 初開催の成功を受け、マナール・アブダビは2025年11月15日から2026年1月4日まで、再びアブダビの群島、マングローブ、オアシスを彩ります。アブダビ文化観光局（DCTアブダビ）が主催するこのパブリックライトアート展は、創造性を刺激し、首長国特有の自然景観を称えることを目的としています。



「Rain Wu, One with the Soil, One with the Cloud, Manar Abu Dhabi 2023. 提供：DCTアブダビ」



「光の羅針盤（The Light Compass）」をテーマに、本展ではアラブ首長国連邦および国際的なアーティストによる新作19点と、会場特設の光彫刻、プロジェクション、没入型インスタレーションを展示します。マナール・アブダビ2025は、芸術監督であるKhai Horiがキュレーションを担当します。Horiは以前、パリのパレ・ド・トーキョーで芸術プログラム副ディレクター、シンガポール美術館でシニアキュレーター（シンガポールの現代美術国家コレクションを統括）、シンガポール国家遺産局のキュレーター育成部門でシニアキュレーターを務めました。本展は、キュレーターのAlia Zaal Lootah、Munira Al Sayegh、アシスタント・キュレーターのMariam Alshehhiが共同でキュレーションを担当します。

湾岸地域と光との祖先的な関係に着目した今回のマナール・アブダビは、自然形態と技術形態、表現形態の両方における光の存在、振る舞い、共鳴に応答する現代美術作品を結集します。「光の羅針盤」というテーマが示すように、光は導き手であり媒体でもあります。船乗りや砂漠の遊牧民を導く航海の伝統を文脈化するものから、その儚さを通じて詩的な知識とコミュニケーションの様式を喚起するものまで、多様な役割を担っています。アブダビの多様な景観を舞台に、マナール・アブダビはマングローブ、砂州、オアシス、都市の縁辺に展開されます。そこで芸術作品は呼吸する星座を形成し、反射と関係性によって形作られる生きた地図となります。

ジュバイル島は、拡大版となる今年のマナール・アブダビ2025のメイン会場として機能します。他の都市部での展開に加え、今回初めてアルアイン地域にも展示が拡大され、フェスティバルの地域における文化的影響力の拡大を反映しています。UNESCO世界遺産に登録されたアルアイン地域は、緑豊かなオアシスと古代遺跡を背景に、首都の沿岸諸島やマングローブとは劇的に異なる景観を提供します。マナール・アブダビの光を基調としたインスタレーションは、アル・カッタラとアル・ジミのオアシス（古代のアフラジ灌漑システムによって維持される、砂漠地形に抱かれた緑の聖域）という独特の地形と対話し、水、土地、生命の永続的なつながりを照らし出します。アル・アイン地域でのインスタレーションは、開催中の伝統工芸フェスティバルと時期を合わせて、11月1日から展示されます。

パブリックアートアブダビが芸術を通じて首長国の公共空間を向上させる継続的な取り組みの一環として、展覧会には講演、ワークショップ、パフォーマンスからなるダイナミックな公共プログラムが併催され、来場者に作品と深く関わる有意義な機会を提供します。

マナール・アブダビについて

アブダビ文化観光局（DCTアブダビ）主催のマナー・アブダビは、創造性を育み首長国の景観を称えることを目的とした公共の光のアート展覧会です。

アブダビ文化観光局について：

アブダビ文化観光局（DCTアブダビ）は、アブダビの文化・観光分野およびクリエイティブ産業の持続可能な成長を推進し、経済発展を促進するとともに、アブダビのより広範な国際的目標の達成を支援しています。

首長国を国際的な主要観光地として位置づける組織と連携し、DCTアブダビは首長国の可能性に関する共通のビジョンのもとエコシステムを統合し、取り組みと投資を調整し、革新的な解決策を提供し、文化と観光を支援する最良のツール、政策、システムを活用するよう努めています。

DCTアブダビのビジョンは、首長国の人々、遺産、景観によって定義されます。当社は、アブダビが持つ生きた伝統であるおもてなしの心、先駆的な取り組み、創造的思考に象徴される、本物さ、革新性、比類なき体験の場としての地位を高めるために活動しています。

アブダビ文化観光局および目的地に関する詳細情報は、以下をご覧ください：dct.gov.aeおよびabudhabiculture.ae

