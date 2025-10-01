Higgs Korea、主力ブランドGRIPBANKで日本市場への参入を加速、ポータブル充電器で旅行必需品の新たなトレンドを創出

韓国ソウル、2025年10月1日/PRNewswire/ -- 韓国のKakaoTalkギフトプラットフォームにおいて、モバイルアクセサリーと小型電子機器の分野で常にトップシェアを誇るHiggs Koreaは、主力ブランドGRIPBANKの日本市場への参入を加速させています。最近日本のQoo10ショッピングプラットフォームに追加され、ローカルSNSキャンペーンを開始したHiggs Koreaは、ユニークなデザインとライフスタイルの美学を紹介し、日本の消費者に新しい旅行必需品を刺激することを目指しています。



Gripbank



Higgs Korea は、単純な充電器や電気ヒーターの枠を超え、「ファッションとしてのポータブル充電器」というコンセプトを推進し、ライフスタイル アクセサリと小型電機器の国内市場を開拓しています。ほとんどのポータブル デバイスが機能性に重点を置いているのに対し、Higgs Koreaは社内デザイン センターで開発された差別化されたデザインを活用し、GRIPBANK ポータブル充電器など、他とは一線を画す製品を継続的に導入しています。

2020年初頭以来、Higgs KoreaはKakaoTalk Giftにおけるモバイルアクセサリー・小型電子機器部門で常にトップシェアを維持しています。遊び心のあるキャラクターデザインやスタイリッシュなカラーバリエーションは、MZ世代の好みにぴったりとマッチし、旅行に欠かせないアイテムとして定着しています。主力製品はGRIPBANKモバイルバッテリー、ヒーター、その他日常使いのライフスタイルアクセサリーや便利な小型デバイスで、デザイン性、安全性、機能性を兼ね備えた製品群は高い評価を得ています。

日本市場では、MZ世代やライフスタイル志向の消費者に向け、Qoo10や公式SNSチャンネルを通じてGRIPBANKモバイルバッテリーや限定デザイン製品を積極的に展開していく予定です。国内外のオンライン販売で即完売となるほどの人気を誇るGRIPBANKは、斬新なデザインと実用性を兼ね備えた製品で、日本の既存の家電メーカーとは一線を画す存在を目指し、「トラベルグッズの定番ブランド」としての地位を確立していきます。

Higgs Koreaの広報担当者は、「当社のポータブル充電器は、単なるデバイスや電気ヒーターにとどまらず、ユーザーの個性やスタイルを反映した、世界旅行の必需品となっています。独自のデザイン、創造性、そしてオンラインプラットフォームでの成功体験を基に、日本の消費者に新鮮なライフスタイルをご紹介できることを大変嬉しく思います」と述べています。

GRIPBANK製品は、https://www.qoo10.jp/shop/gripbank、https://www.instagram.com/gripbank.jpでご覧いただけます。

（日本語リリース：クライアント提供）

