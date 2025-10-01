GACの馮興亜：ユーザー中心のグリーンソリューションで持続可能な未来を

中国・広州、2025年10月1日/PRNewswire/--第7回世界新エネルギー車会議（WNEVC）の開幕にあたり、GACグループの会長兼社長である馮興亜は9月27日、「ユーザー主導の環境保護、モビリティの新未来の共創」と題した講演を行い、GACによる環境に優しく低炭素な変革を支える戦略的思考と実例を共有しました。馮氏は、「ユーザー主導の環境保護」とは、ユーザー中心のアプローチを維持すること、つまり最先端技術をユーザーのニーズに直接応える的確なソリューションを作るために活用し、グリーンモビリティを実用的かつニーズに合ったものにすることであると強調しました。

GACはユーザーが必要としているものを深く理解し、14年連続でフォーチュン・グローバル500企業に選出され、4年間フォーチュン・チャイナESGインパクトリストに名を連ねています。同社は、2021年に早くも「GLASSイニシアチブ」を立ち上げました。このイニシアチブは、製品ライフサイクル全体にわたる包括的なカーボンマネジメントシステムを確立するものです。グリーンテクノロジー、グリーン製品、グリーン製造、グリーンエコシステムの4つの柱を通じて、GACは安全で信頼性の高いグリーンモビリティ製品を提供し、2050年までにライフサイクル全体でのカーボンニュートラル達成を目指しています。

グリーンテクノロジーでは、GACはBEV、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、レンジエクステンダー型プラットフォームの並行開発を進め、多様なクリーンモビリティ製品を提供しています。グリーン製品は、安全性とスマートなユーザー体験を重視しています。グリーン製造では、持続可能でインテリジェントかつ高水準の生産を堅持しており、これは2025年中国自動車品質調査（AQR）で3つの賞を受賞したことにも表れています。グリーンエコシステムでは、GACは「26エネルギーアクション」戦略を加速し、太陽光発電、バッテリー貯蔵、急速充電ステーション、バッテリー交換サービスを統合することで、完全なサービスネットワークを提供しています。

GACの環境戦略は中国だけでなく、世界の市場にも焦点を当てています。より良いライフスタイルのために低炭素で環境に優しく、かつインテリジェントな移動手段を創造する企業として、GACは「One GAC 2.0」戦略を推進し、成熟した新エネルギーおよびESGの専門知識を世界の顧客に提供しています。フォーチュン・グローバル500サミットにおいて、馮は今後進むべき道は新エネルギーと低炭素開発であり、これらの分野では中国が世界をリードしていると述べました。現在GACは世界に5つのKD（ノックダウン）工場を設立しており、来年には10工場に増やす計画で、車両輸出から現地生産への移行を加速しています。今後、GACのグローバル化戦略は単なる製品輸出にとどまりません。GACは「現地で、現地のために、現地に融合し、現地に奉仕し、現地に貢献する」という方針にコミットし、各市場のユーザーに合わせたスマートなグリーンモビリティソリューションを提供し、世界の自動車業界への「進出」と業界内での「成長」という目標を実現します。

（日本語リリース：クライアント提供）

