MiniTool、「Video Converter 4.5」を発表 ― インテリジェント字幕機能を新搭載





バンクーバー（カナダ・BC州）、2025年10月1日 /PRNewswire/ -- MiniTool Software Limited はこのたび、「MiniTool Video Converter」の最新バージョン 4.5 をリリースしました。本バージョンでは、新たにインテリジェント字幕機能を搭載しています。

Speech-to-Text AI モデル

MiniTool Video Converter 4.5の「Intelligent Subtitle」機能は、自動字幕認識（ASR）に対応しており、用途に応じてAIモデルを選択し音声をテキスト化することができます。

Basicモデル：標準精度・超高速処理。日常的なメモ用途に適しています。

Standardモデル：精度を強化しつつ高速動作。業務や学習利用に適しています。

Advancedモデル：最高精度を追求。動画編集など専門的な用途に適しています。

映像／音声の文字変換

MiniTool Video Converter 4.5は、動画や音声をテキストに変換する機能を備えています。MP4、MOV、MKV、AVI、MP3、WAV、WMAなど、さまざまなフォーマットのファイルをインポートし、アップロードした動画や音声の発話を編集可能なテキストに書き起こすことができます。

生成された文字起こしに誤りがあれば修正でき、最終的にはSRT形式またはTXT形式で保存先を指定して書き出せます。

動画用字幕編集機能

MiniTool Video Converter 4.5は、多彩な字幕スタイルを提供します。字幕を生成した後は、テキスト・エディタで内容を確認し、手動で修正が可能です。フォント、位置、スタイル、サイズ、色、透明度を調整できるほか、必要に応じて、文字に太字・斜体・下線などの装飾を加えることもできます。さらに、フォントの背景色を変更し、動画をより見やすく、魅力的に仕上げられます

その他の機能

MiniTool Video Converterは、Windowsユーザー向けの多用途アプリケーションで、音声をテキストに変換する機能に加えて、以下の機能も提供しています：

動画変換：複数形式（MP4、MP3、MKV、MOV 等）間で変換でき、ビットレート、解像度、フレームレートなどの調整も自在。

動画圧縮：最大 8K 解像度対応。圧縮率は 10％～100％まで設定可能で、結果のプレビューや 5ファイルまでのバッチ圧縮にも対応。

MiniToolについて

MiniTool® Software Ltd. は、動画編集、データ復旧、バックアップ、パーティション管理などの分野に特化したソフトウェア開発企業として、ビジネスに必要なソフトウェア・ソリューションを包括的に提供し、ユーザーの幅広いニーズに応えています。

（日本語リリース：クライアント提供）

