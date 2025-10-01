男性ブランコ・平井まさあきさん出演の新CMシリーズ第二弾！

転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:大澤陽樹)は、お笑い芸人の男性ブランコ・平井まさあきさんを起用した新TVCMシリーズの第二弾を、2025年10月1日（水）より公開しました。第一弾に続き対象エリアにて放映開始します。TVer、X、YouTubeでも同時に配信開始となります。

今回の新TVCMシリーズでは、転職者が初めて新しい職場に足を踏み入れた瞬間に、「あ、そういう感じ…？」とイメージと現実とのギャップに直面するシーンを描いています。実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有するOpenWorkだからこそ、ギャップのない転職を実現できるというメッセージをストレートに伝えます。8/18に公開した「服装自由」篇・「フルリモート」篇に続き、「成長環境」篇を新たに公開しました。

CMストーリー

【「成長環境」篇】

転職先に入社したばかりの平井さん。上司に仕事の相談をしようと「この資料なんですけど」と声をかけた平井さん。すると、「全部君に任せます！今の若い子達は一人で何でもできちゃうでしょ」との返答が。平井さんの目線の先に広がる衝撃の光景とは…？

CM映像URL：https://youtu.be/qgdCSlqMSHc

CM概要

放映開始日：2025年10月1日（月）より順次

出演者：平井まさあきさん（男性ブランコ）

放映エリア：関西エリア

※第一弾放映リリース：https://kyodonewsprwire.jp/release/202508143575

出演者プロフィール

男性ブランコ・平井まさあき

1987年生まれ、兵庫県出身のお笑い芸人。大学時代に演劇を経験し、2011年に浦井のりひろとお笑いコンビ「男性ブランコ」を結成。主にボケとネタ作りを担当し、独特な世界観と緻密な構成のコントで注目を集める。キングオブコントやM-1グランプリなどで活躍。現在もテレビや舞台で幅広く活躍中。

オープンワーク株式会社 執行役員 CPO 宗方 亮コメント

今回公開した「成長環境」篇は、近年多いと言われている成長環境を求めて転職した人のギャップあるあるを表した内容になっています。前回に続き「次の転職ではもっと良い会社選びの方法がある」というメッセージを伝えるべく公開しました。

OpenWorkは、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を参考に、気になる求人に応募したり、企業からのスカウトを受け取ることができます。求人票だけでは知り得ない、会社のリアルな情報を参考にすることで、転職におけるミスマッチを防ぎ、納得のいく企業選びをサポートできればと考えております。

【OpenWork について】

OpenWork(オープンワーク)では、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有しています。企業の社員・元社員から情報を収集している WEB サイトとしては、国内最大規模のクチコミ数と評価スコア約1,990万件が蓄積されており、ユーザー数は約 753万人(2025 年 8月末時点)となっています。私たちは、企業の労働環境をよりオープンにしジョブマーケットの透明性を高めることで、健全な雇用環境の発展に貢献するとともに、企業と個人のより良いマッチングをサポートし、一人ひとりが自分らしく生きることを応援したいと考えています。

https://www.openwork.jp/

【会社概要】

代表者：代表取締役 大澤 陽樹

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

事業内容：転職・就職のためのジョブマーケット・プラットフォーム「OpenWork（オープンワーク）」の開発・運用業務

資本金：1,649百万円

上場市場：東証グロース市場（証券コード5139）