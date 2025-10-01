暮らしに溶け込む胡蝶蘭ギフト「インテリア胡蝶蘭 結び花」

SGホールディングスグループで、電報サービス『VERY CARD』（https://www.verycard.net/）を提供している佐川ヒューモニー株式会社（本社：東京都江東区 代表取締役社長：田辺 正己）は、2025年10月1日（水）より、贈り物に最適な胡蝶蘭ギフト「インテリア胡蝶蘭 結び花（白・ピンク）」 を発売しました。胡蝶蘭を包むのは、古来の伝統と遊び心を大切に受け継ぐ「かまわぬ」の風呂敷。「華やかに包んで贈る」「外してシンプルに飾る」「風呂敷を繰り返し楽しむ」 3通りの魅力を楽しめる風呂敷と胡蝶蘭を組み合わせた、新しいスタイルのギフトです。





■開発背景：“高級感”と“贈りやすさ”を両立させた独自のギフトとして誕生

胡蝶蘭には「豪華・高級・大きい」という従来のイメージがあり、贈り物としては華やかさがある一方で、「飾る場所を選ぶ」「お手入れが難しいという印象を持たれやすい」といった声も聞かれます。そこで佐川ヒューモニーは、サイズ感と育てやすさに着目。「インテリア胡蝶蘭 結び花」は、高さ約30cmのミニサイズで、リビングや玄関、デスクなど日常の空間に自然に馴染みます。水やりは週1回程度で手軽に育てられるため、どなたにも安心して贈ることができます。さらに胡蝶蘭を包むのは、伝統と遊び心を大切に受け継ぐ「かまわぬ」の風呂敷。贈る瞬間には華やかさを演出し、贈った後はお弁当包みやインテリアクロスとして繰り返し楽しめる実用性を備えています。

「かまわぬ」とは

1987年、東京・代官山にてぬぐいの専門店としてオープンした「かまわぬ」。てぬぐいが持つ長い歴史や文化的意義、大切に受け継がれてきた伝統技術を広く伝えることを使命に掲げ、人々の暮らしと心を豊かにするものづくりを続けています。てぬぐいの制作から販売、無限に広がる使い方や柄に込められたメッセージを未来に伝えることで、日々の暮らしを彩るお手伝いをしています。

■商品概要

商品名 ：「インテリア胡蝶蘭 結び花（白）」、「インテリア胡蝶蘭 結び花（ピンク）」

発売日 ：2025年10月1日（水）

価格 ：6,480円（税込、メッセージ・送料込）

販売方法 ：VERY CARD サイト（https://www.verycard.net/）にて販売

商品ページ ： https://www.verycard.net/special/musubibana.html

■商品特徴

・風呂敷×3wayの楽しみ

「かまわぬ」の風呂敷ならではの、3通りの楽しみ方が可能です。

- 風呂敷で華やかに包んで贈る

- 外してシンプルに飾る

- 繰り返し使って楽しむ（お弁当包み・インテリアクロスなど）

・暮らしに馴染むミニ胡蝶蘭

高さ約30cmのコンパクトサイズで、リビングや玄関、デスクにも自然に溶け込みます。水やりは週1回程

度で、初心者でも安心して育てられます。

・想いを届ける工夫

胡蝶蘭柄の封筒にメッセージを添えてお届け。ギフトの魅力とともに、贈る人の気持ちをしっかり伝えま

す。





■開発者コメント

「従来の胡蝶蘭のイメージを保ちながら、気軽さ・親しみやすさをプラスしました。大切な人への感謝やおめでとうはもちろん、誕生日や退職祝い、新築祝い、敬老の日などさまざまなシーンに、特別なかたちで想いを届けていただければと思います。」

＜会社概要＞

会社名 ：佐川ヒューモニー株式会社

本社所在地 ：東京都江東区新砂2-2-8

代表者 ：代表取締役社長 田辺 正己

URL ：https://www.humony.co.jp

事業内容 ：

1. インターネット等によるグリーティングカード、慶弔関連ギフト等通信販売事業

2. 特定信書便事業

3. 第一種貨物利用運送事業

○一般のお客さま向けサイト 『VERY CARD』：https://www.verycard.net

○法人企業さま向けサイト 『VERY CARD for business』：https://www.keicho.net

○高級電報ギフト 『みつぼし』：https://www.mitsuboshi-denpo.jp

○サステナブルなギフトサービス 『サステnaギフト』：https://sustaina.gift/