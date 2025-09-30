＼東京初進出！／【北海道の電力会社が挑む！地域とともに創る新たな北海道みやげ「北海道生どらきゃら」の期間限定出店！】

北海道電力株式会社

新千歳空港で累計約6,000セットを販売した話題スイーツ「北海道生どらきゃら」が、1個・3個セットで気軽に楽しめる新ラインナップで期間限定販売！

新千歳空港で完売続出＆メディア掲載多数の大反響！

北海道電力株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：齋藤 晋）は、北海道洞爺湖町の老舗菓子店「岡田屋」と共同開発した新感覚スイーツ「ひとくちでしあわせを 北海道生どらきゃら」を、2025年10月より東京・吉祥寺マルイにて期間限定で販売いたします。

本商品は、北海道電力が運営する道産品オンラインショップ「きらめくストア」の新ブランド"ひとくち北海道"の第1弾商品として誕生。北海道の素材・技術・想いをぎゅっと詰め込んだ、ひとくちサイズの贅沢スイーツです。

■新千歳空港での大反響を受け、東京初進出！

2025年2月より新千歳空港ポップアップストアで販売を開始し、累計約6,000セットを販売（出店期間：2025.2～2025.5）。

TVを中心に様々なメディアにも取り上げられて話題を呼んだ「北海道生どらきゃら」が、ついに東京へ進出します。

■新千歳空港での声を反映した新ラインナップ

新千歳空港ポップアップストアでのお客さまの声をもとに、従来の5個セットに加え、単品・3個入りセット・5個入りセットも新たにご用意。さらには新フレーバーとして「いちご」「チョコレート」も登場！

「ちょっと試してみたい」「友達に配りたい」「自分へのご褒美に」など、さまざまなシーンで気軽に楽しめるラインナップとなっています。

■きらめくストアの人気商品も同時販売！

今回のポップアップでは、「北海道生どらきゃら」に加え、きらめくストアのオリジナルコーヒーや道産素材を使ったオリジナルおかきなど、北海道の魅力を詰め込んだ商品も販売予定。

“リアルではここでしか買えない”ラインナップで、北海道の豊かさを東京から発信します。

■購入者限定特典

本ポップアップストアで商品をご購入いただいた方には、「きらめくストア」で使える限定クーポン※をもれなくプレゼント！オンラインでも北海道の魅力を楽しめるチャンスです。

※きらめくストア内の商品が10%OFF（有効期限：2026年3月末まで）

■商品情報

商品名：「ひとくちでしあわせを 北海道生どらきゃら」

価格：

- 1個入り： 400円（税込）

- 3個入り：1,200円（税込）

- 5個入り：2,100円（税込）

-10個入り：3,500円（税込）

フレーバー：

北海道しあわせキャラメル／贅沢コーヒー／至福の抹茶／くつろぎ紅茶／北海道芳醇メロン風味／いちご／チョコレート

販売者：北海道電力株式会社

製造者：有限会社岡田屋

■ポップアップストア情報

開催期間：2025年10月1日（水）～10月14日（火）計14日間

場所：吉祥寺マルイ 1F カレンダリウムF02（東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目７－１）

営業時間：10:30～19:00（※商品がなくなり次第終了）

■ブランド特設ページ

https://kira-make.hepco.co.jp/view/page/hitokuchi_happy

北海道の魅力を、東京・吉祥寺で。

“おしゃれでかわいくて、しあわせ”な新定番みやげを、ぜひこの機会にお楽しみください。