【ＢＳ日テレ】笑点特大号でお馴染みの若手落語家による特別落語会開催決定！

BS日テレで毎週火曜よる8時から放送中の『笑点特大号』。番組では「笑点」の未公開大喜利はもちろん、未来の笑点メンバーを目指す若手落語家たちによる「若手大喜利」コーナーも大好評放送中です。


そしてこの度、若手大喜利でお馴染みのメンバーによる落語会の開催が決定いたしました！


さらに、スペシャルゲストとして笑点メンバーの立川晴の輔師匠による一席もお楽しみいただけます。


笑点ファンの皆様、落語ファンの皆様、お見逃しなく！



ＢＳ日テレプレゼンツ　笑点特大号のおまけ落語会


会場


後楽園ホールビル5階/ 展示場


最寄り駅 JR 「水道橋」西口



日程


10月25日(土)


開場 14:30


開演 15:00


終演 17:00



出演


柳家やなぎ、 春風亭かけ橋、 林家あんこ、 林家きよ彦


笑点メンバーゲスト：立川晴の輔



料金


2,000円 (税込・自由席) ※現金のみ/当日券のみ



お問合せ


rakugo@unioneiga.co.jp



出演者メッセージ


笑点特大号　放送情報


［放送日時］毎週火曜　20時00分～20時54分


［放送局］　ＢＳ日テレ


