【ＢＳ日テレ】笑点特大号でお馴染みの若手落語家による特別落語会開催決定！

BS日テレで毎週火曜よる8時から放送中の『笑点特大号』。番組では「笑点」の未公開大喜利はもちろん、未来の笑点メンバーを目指す若手落語家たちによる「若手大喜利」コーナーも大好評放送中です。

そしてこの度、若手大喜利でお馴染みのメンバーによる落語会の開催が決定いたしました！

さらに、スペシャルゲストとして笑点メンバーの立川晴の輔師匠による一席もお楽しみいただけます。

笑点ファンの皆様、落語ファンの皆様、お見逃しなく！

ＢＳ日テレプレゼンツ 笑点特大号のおまけ落語会

会場

後楽園ホールビル5階/ 展示場

最寄り駅 JR 「水道橋」西口

日程

10月25日(土)

開場 14:30

開演 15:00

終演 17:00

出演

柳家やなぎ、 春風亭かけ橋、 林家あんこ、 林家きよ彦

笑点メンバーゲスト：立川晴の輔

料金

2,000円 (税込・自由席) ※現金のみ/当日券のみ

お問合せ

rakugo@unioneiga.co.jp

出演者メッセージ

笑点特大号 放送情報

［放送日時］毎週火曜 20時00分～20時54分

［放送局］ ＢＳ日テレ

