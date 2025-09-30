【ＢＳ日テレ】笑点特大号でお馴染みの若手落語家による特別落語会開催決定！
株式会社ＢＳ日本
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3Fgx8yXDsVU ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TMcFiWmVVk0 ]
BS日テレで毎週火曜よる8時から放送中の『笑点特大号』。番組では「笑点」の未公開大喜利はもちろん、未来の笑点メンバーを目指す若手落語家たちによる「若手大喜利」コーナーも大好評放送中です。
そしてこの度、若手大喜利でお馴染みのメンバーによる落語会の開催が決定いたしました！
さらに、スペシャルゲストとして笑点メンバーの立川晴の輔師匠による一席もお楽しみいただけます。
笑点ファンの皆様、落語ファンの皆様、お見逃しなく！
ＢＳ日テレプレゼンツ 笑点特大号のおまけ落語会
会場
後楽園ホールビル5階/ 展示場
最寄り駅 JR 「水道橋」西口
日程
10月25日(土)
開場 14:30
開演 15:00
終演 17:00
出演
柳家やなぎ、 春風亭かけ橋、 林家あんこ、 林家きよ彦
笑点メンバーゲスト：立川晴の輔
料金
2,000円 (税込・自由席) ※現金のみ/当日券のみ
お問合せ
rakugo@unioneiga.co.jp
出演者メッセージ
笑点特大号 放送情報
［放送日時］毎週火曜 20時00分～20時54分
［放送局］ ＢＳ日テレ
［クレジット］(C)日テレ