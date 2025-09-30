埼玉県初出店！林檎飴専門店『富士林檎』が熊谷市のニットーモールに新店舗オープン

株式会社 Cascade SIX


株式会社Cascade SIX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：滝真也）は、2025年10月1日、埼玉県熊谷市に、『富士林檎 熊谷ニットーモール店』をオープンいたします。


埼玉県初出店となる同店では、定番のプレーンをはじめ、季節感あふれる月限定フレーバーをご用意。学校帰りやお買い物の途中に、気軽にりんご飴をお楽しみください。


富士林檎 熊谷ニットーモール店について


ファミリーや学生、買い物客など幅広い方にご利用いただけるテイクアウト店です。


日常のおやつや、ちょっとした手土産としても喜ばれるりんご飴をお届けします。



所在地：埼玉県熊谷市銀座2丁目245　ニットーモール1F（中央入口横）


営業時間：10:00～20:30


10月限定　紅茶フレーバー登場！



秋にぴったりの紅茶フレーバー

人気のフレーバーもラインナップ

今後の展開


富士林檎は、今後も地域に根ざしながら、催事出店や全国展開を通じて、こだわりのりんご飴をより多くの方にお届けしていきます。



【店舗一覧】


静岡県


・静岡店　・三島店　・沼津店　・清水店


・ドン・キホーテ パウSBS通り店


・サンストリート浜北店


茨城県


・神栖店　・土浦店　・小美玉店


・MEGAドン・キホーテUNY 佐原東店


栃木県　・真岡店




取材・出店に関するお問い合わせは、公式ホームページの専用フォームよりお願いいたします。



公式HP :
https://fuji-ringo.com/
公式Instagram :
https://www.instagram.com/fujiringo_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=Nnd1bGRlZTR1NmY1
公式X :
https://x.com/fujiringo_jp




会社概要　


株式会社 Cascade SIX


代表取締役社長：滝 真也


本社所在地：〒150-0043


東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階