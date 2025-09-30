埼玉県初出店！林檎飴専門店『富士林檎』が熊谷市のニットーモールに新店舗オープン
株式会社 Cascade SIX
株式会社Cascade SIX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：滝真也）は、2025年10月1日、埼玉県熊谷市に、『富士林檎 熊谷ニットーモール店』をオープンいたします。
埼玉県初出店となる同店では、定番のプレーンをはじめ、季節感あふれる月限定フレーバーをご用意。学校帰りやお買い物の途中に、気軽にりんご飴をお楽しみください。
富士林檎 熊谷ニットーモール店について
ファミリーや学生、買い物客など幅広い方にご利用いただけるテイクアウト店です。
日常のおやつや、ちょっとした手土産としても喜ばれるりんご飴をお届けします。
所在地：埼玉県熊谷市銀座2丁目245 ニットーモール1F（中央入口横）
営業時間：10:00～20:30
10月限定 紅茶フレーバー登場！
今後の展開
富士林檎は、今後も地域に根ざしながら、催事出店や全国展開を通じて、こだわりのりんご飴をより多くの方にお届けしていきます。
【店舗一覧】
静岡県
・静岡店 ・三島店 ・沼津店 ・清水店
・ドン・キホーテ パウSBS通り店
・サンストリート浜北店
茨城県
・神栖店 ・土浦店 ・小美玉店
・MEGAドン・キホーテUNY 佐原東店
栃木県 ・真岡店
取材・出店に関するお問い合わせは、公式ホームページの専用フォームよりお願いいたします。
会社概要
代表取締役社長：滝 真也
本社所在地：〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階