イーハイブ開発のオリジナルレジシステム「CoCoレジ」が、 新宮町発行の電子商品券「しんぐうペイ」に対応しました ― 地域電子商品券との連携で、日替わり店長でもスムーズに決済 ―
株式会社イーハイブ（本社：福岡市中央区、代表取締役：平井良明）が開発・提供するオリジナルキャッシュレス決済システム 「CoCoレジ」 が、このたび新宮町が発行する令和7年度プレミアム付電子商品券 「しんぐうペイ」 に対応しました。地域通貨・電子商品券をシンプルに利用できる仕組みを実現し、新宮CoCoスクエアをはじめとした現場での運用負担を軽減、誰でもスムーズに決済できる環境を2025年10月1日より提供します。
■ CoCoレジとは
「CoCoレジ」は、株式会社イーハイブが開発したクラウド型のキャッシュレス決済システムです。地域通貨「CoCoコイン」や施設内サービスに対応しており、シンプルな操作でどなたでも利用可能です。
今回、新たに「しんぐうペイ」に対応することで、地域発行の電子商品券も活用できるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330887&id=bodyimage1】
■しんぐうペイとは
「しんぐうペイ」は、新宮町が発行するプレミアム付電子商品券です。専用アプリで決済でき、購入額に20％のプレミアムが上乗せされます。
● 販売総額：1億円
● 発行総額：1億2千万円（プレミアム率20％）
● 販売単位：10,000円
● 申込限度額：お一人様40,000円まで
● 【1次販売】9/12～9/23（新宮町居住者／抽選制）
● 【2次販売】10/8～10/13（新宮町居住者／先着順）
● 【3次販売】10/18～（居住地問わず先着順）
● 利用期間：2025年10月1日（水）10:00 ～ 2026年1月31日（土）23:59
しんぐうぺい公式サイト ： https://shingu.e-coin.city/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330887&id=bodyimage2】
■特徴と導入効果
● 「CoCoレジ」上で「しんぐうペイ」が利用可能に
● 利用者はQRコードで簡単決済
● レンタルボックスの日替わり店長やイベントスタッフもスムーズに対応
● 運営側の精算作業を効率化し、誤りや混乱を防止
【関連リンク】
● システム開発：株式会社イーハイブ
https://www.i-hive.co.jp/
● 導入先：新宮CoCoスクエア
https://shingucoco.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330887&id=bodyimage3】
＜株式会社イーハイブ：インターネット関連＞
商号 株式会社イーハイブ https://www.i-hive.co.jp/
設立 1997年12月1日
本社 福岡市中央区天神4-8-2
代表取締役 平井 良明
＜一般社団法人中小企業事業推進機構：中間支援団体＞
商号 一般社団法人中小企業事業推進機構
https://www.venhoo.com/
設立 2009年10月5日
本社 福岡県福岡市中央区舞鶴1-1-10
代表理事 島田晃徳 平井良明
