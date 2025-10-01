世界の塩化リチウム市場規模シェア、競争環境、トレンド分析レポート : タイプ別、用途別、最終用途産業別 - 2031年までの世界機会分析と産業予測
世界の塩化リチウム市場は、2022年から2031年までに 18億米ドル から 32億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 6.8％で成長すると予測されています。
塩化リチウムは主にリチウム金属の電気分解に利用されます。また、自動車部品のアルミニウムろう付け用フラックスや、空気流を乾燥させる乾燥剤としても利用されています。また、いくつかの電子産業、抗躁剤などの医薬品の製造、リチウムイオン電池にも使用されています。
電気自動車と蓄電池の成長が市場を支える中心軸に
リチウムイオン電池は、EVおよび定置型エネルギー貯蔵（ESS）用途において不可欠な技術となっています。その中でも塩化リチウムは、電池グレードのリチウム製品の中間材料として極めて重要な役割を果たします。特に日本では、トヨタ、日産、ホンダといった大手自動車メーカーがEV生産拡大を加速しており、国内サプライチェーンにおける塩化リチウムの確保が競争力強化の鍵となっています。また、九州・東北地方におけるバッテリー工場建設の波も、塩化リチウム市場をさらに活性化させる要因となっています。
アジア太平洋地域が世界市場をリードする原動力に
アジア太平洋地域は、塩化リチウムの最大消費地域としての地位を確立しています。中国、韓国、日本におけるリチウムイオンバッテリー生産の拠点化が進む中、日本市場では、原材料の安定調達とコスト最適化への取り組みが進展しています。特に、政府主導による「次世代蓄電池開発戦略」や、経済産業省の鉱物資源戦略の一環として、塩化リチウムの備蓄や調達網多様化の動きが活発化しており、持続可能な供給体制の構築が市場成長を下支えしています。
主要な企業:
● Loba Chemie
● LEVERTON HELM LTD
● SQM S.A
● Honeywell International Inc.
● Sichuuan Brivo Lithium Materials Co. Ltd
● Harshil Industries
● FMC Corporation
● Nippon Chemical Industries Co. Ltd
● Alfa Aesar
● Tokyo Chemicals
● American Elements
● Glentham Life Sciences
● Suzhou Huizhi Lithium Energy Material Co. Ltd
● Mody Chemi Pharma Ltd
● Albemarle Corporation
医薬品および空調産業での用途拡大が新たな需要を創出
塩化リチウムは、その独特な物理化学的特性により、抗うつ薬の原料や空調機器の除湿剤、さらには金属精製やセラミックス産業においても利用が進んでいます。特に日本では、高齢化社会の進行とともに医薬品市場が拡大しており、リチウム化合物の新薬研究が注目を集めています。加えて、省エネ型空調システムの開発競争が激化しており、塩化リチウムを用いた吸着式冷凍機の需要が拡大しています。これにより、リチウム市場は多角的な広がりを見せるようになりました。
環境負荷低減と持続可能性に向けた取り組みが加速
環境規制の強化やグリーントランジションの推進により、塩化リチウムのリサイクルおよび低環境負荷型生産技術の研究開発が加速しています。日本国内では、バッテリー原材料の再資源化技術に対する政府補助金制度が整備され、住友金属鉱山、JX金属、三井化学などがリチウム再利用技術の商用化に向けたプロジェクトを進行中です。これにより、リチウム原料の国内循環体制が強化され、輸入依存度の低減と同時にサステナブルな市場形成が期待されています。
