2025年9月24日、待望のデビュー作となるフルート奏者星野奈菜美による『リラックス・タイム』のCDが、ティートックレコーズより192KHz/32bit高解像度レコーディングで登場！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区 / 代表取締役：金野貴明）は、2025年9月24日（水）、フルート奏者星野奈菜美による『リラックス・タイム』を全国リリースいたしました。
待望のデビューアルバムとなる今作は、現代を生きる人々への心と身体が癒されるような、あたたかく優しさの詰まった1枚となっています。秋のひとときにぜひゆったりとお楽しみいただきたい作品です。
星野 奈菜美 （ほしのななみ）
『リラックス タイム』 /（ Relax Time）
1日の終わりに、休日にコーヒーを飲みながら、紅葉の並木道を歩きながら…
エモーショナルで心地良くあたたかいフルートの音色が、全ての人のリラックスタイムに寄り添う。
192KHz / 32bit高解像度レコーディング。
さらに特典として192KHz / 24bitハイレゾ音源2曲が楽しめるダウンロード用QR コード付き!
発売日 2025年9月24日
品番 CADE-0067
価格 3,300円税込
制作・販売元 カデンツァbyティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
【収録内容】
1. 小舟にて / C. ドビュッシー （Fl.Pf）
2. 「庭の千草」変奏曲 / K. クンマー （Fl.Pf）
3. 組曲Op.116 よりワルツ / B. ゴダール （Fl.Pf）
4. ロマンス（1905） / Ph.ゴーベール （Fl.Pf）
5. ヴェニスの謝肉祭 / G.ブリッチャルディ （Fl.Hp）
6. 月の光 / C. ドビュッシー （Fl.Hp）
7. 秋 / C. シャミナード （Fl.Pf）
8. ロマンチックな小品 / Ph.ゴーベール （Fl.Vc.Pf）
9. 「紅」より2楽章「黄昏色」 / 真島俊夫 （Fl2.Pf）
10. 星の地図 / 芳賀傑 （Fl.Pf）
【特典ハイレゾ音源】
・月の光 ・星の地図
【演奏者】
星野 奈菜美 /Flute
金澤みなつ/Piano
高田知子/Harp
米本希/Cello
前田綾子/Flute
透明感のある音色と、心地良くあたたかい音楽で聴く人の心に寄り添う、フルーティスト星野奈菜美。待望の初CD デビュー。全ての人のリラックスタイムに寄り添い、日常生活に溶け込むアルバムで、1日の終わりや、休日にコーヒーを飲みながら、紅葉の並木道を歩きながら…。全て聴き終わると自然と心と身体が癒され、明日へ向かって前向きな気持ちにさせてくれる。彼女の優しさや明るさ、といった人間性を感じる作品。普段クラシック音楽を聴かない人に、クラシック音楽を気軽に楽しんでもらいたいという彼女の想いから、誰にでも聴きやすいヒーリング系のアルバムとなっている。また発売時期に合わせた秋を感じる選曲で、穏やかな秋の空気や匂いが感じられそうな美しいメロディーが印象的なシャミナードの秋、人肌恋しい季節に感じるセンチメンタルでロマンスな楽曲、ゴーベールのロマンスとロマンチックな小品。月が最も美しい中秋の名月に聴きたい、ドビュッシーの月の光。真島俊夫の紅より2 楽章「黄昏色」では、秋の静かな夕暮れに黄金色に輝く街路樹を表現しており、全体的にエモーショナルな秋の雰囲気を感じる。
紅の委嘱者でもある、東京佼成ウインドオーケストラフルート奏者の前田綾子氏とのスペシャルなデュオも魅力的だ。
そして、ハープ、チェロといったフルートの音色によく混ざり合う、ヒーリング系にぴったりな心地よい楽器の音色が加わり、アルバムに彩りを添える。アルバムの最後を飾るのは、今回のために書き下ろされた新曲、芳賀傑の「星の地図」。地図=星座盤のイメージで作曲されており、夜空に一つ一つ散らばっている星を巡り、輝きを増して次々と前に進んでいく、壮大で前向きな映画音楽のような楽曲となっている。今回の初のCD デビューをきっかけに、さらに輝きを増し、活動を広げ展開していくフルーティスト星野奈菜美のこれからを表しているようだ。パワー溢れる彼女の渾身のアルバムは見逃せない。
待望のデビューアルバムとなる今作は、現代を生きる人々への心と身体が癒されるような、あたたかく優しさの詰まった1枚となっています。秋のひとときにぜひゆったりとお楽しみいただきたい作品です。
星野 奈菜美 （ほしのななみ）
『リラックス タイム』 /（ Relax Time）
1日の終わりに、休日にコーヒーを飲みながら、紅葉の並木道を歩きながら…
エモーショナルで心地良くあたたかいフルートの音色が、全ての人のリラックスタイムに寄り添う。
192KHz / 32bit高解像度レコーディング。
さらに特典として192KHz / 24bitハイレゾ音源2曲が楽しめるダウンロード用QR コード付き!
発売日 2025年9月24日
品番 CADE-0067
価格 3,300円税込
制作・販売元 カデンツァbyティートックレコーズ
発売元 ディスクユニオン
【収録内容】
1. 小舟にて / C. ドビュッシー （Fl.Pf）
2. 「庭の千草」変奏曲 / K. クンマー （Fl.Pf）
3. 組曲Op.116 よりワルツ / B. ゴダール （Fl.Pf）
4. ロマンス（1905） / Ph.ゴーベール （Fl.Pf）
5. ヴェニスの謝肉祭 / G.ブリッチャルディ （Fl.Hp）
6. 月の光 / C. ドビュッシー （Fl.Hp）
7. 秋 / C. シャミナード （Fl.Pf）
8. ロマンチックな小品 / Ph.ゴーベール （Fl.Vc.Pf）
9. 「紅」より2楽章「黄昏色」 / 真島俊夫 （Fl2.Pf）
10. 星の地図 / 芳賀傑 （Fl.Pf）
【特典ハイレゾ音源】
・月の光 ・星の地図
【演奏者】
星野 奈菜美 /Flute
金澤みなつ/Piano
高田知子/Harp
米本希/Cello
前田綾子/Flute
透明感のある音色と、心地良くあたたかい音楽で聴く人の心に寄り添う、フルーティスト星野奈菜美。待望の初CD デビュー。全ての人のリラックスタイムに寄り添い、日常生活に溶け込むアルバムで、1日の終わりや、休日にコーヒーを飲みながら、紅葉の並木道を歩きながら…。全て聴き終わると自然と心と身体が癒され、明日へ向かって前向きな気持ちにさせてくれる。彼女の優しさや明るさ、といった人間性を感じる作品。普段クラシック音楽を聴かない人に、クラシック音楽を気軽に楽しんでもらいたいという彼女の想いから、誰にでも聴きやすいヒーリング系のアルバムとなっている。また発売時期に合わせた秋を感じる選曲で、穏やかな秋の空気や匂いが感じられそうな美しいメロディーが印象的なシャミナードの秋、人肌恋しい季節に感じるセンチメンタルでロマンスな楽曲、ゴーベールのロマンスとロマンチックな小品。月が最も美しい中秋の名月に聴きたい、ドビュッシーの月の光。真島俊夫の紅より2 楽章「黄昏色」では、秋の静かな夕暮れに黄金色に輝く街路樹を表現しており、全体的にエモーショナルな秋の雰囲気を感じる。
紅の委嘱者でもある、東京佼成ウインドオーケストラフルート奏者の前田綾子氏とのスペシャルなデュオも魅力的だ。
そして、ハープ、チェロといったフルートの音色によく混ざり合う、ヒーリング系にぴったりな心地よい楽器の音色が加わり、アルバムに彩りを添える。アルバムの最後を飾るのは、今回のために書き下ろされた新曲、芳賀傑の「星の地図」。地図=星座盤のイメージで作曲されており、夜空に一つ一つ散らばっている星を巡り、輝きを増して次々と前に進んでいく、壮大で前向きな映画音楽のような楽曲となっている。今回の初のCD デビューをきっかけに、さらに輝きを増し、活動を広げ展開していくフルーティスト星野奈菜美のこれからを表しているようだ。パワー溢れる彼女の渾身のアルバムは見逃せない。