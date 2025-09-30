「TOMIX製オリジナルNゲージ 323系パレードトレイン」新登場！

西日本旅客鉄道株式会社323系 JR WEST Parade Train

ＪＲ西日本では「大阪環状線・JRゆめ咲線」にて、323系車両の客室全長にわたってLEDパネルを設置し映像コンテンツを楽しむことができるラッピング列車「JR WEST Parade Train」を運行しています。

このたび、ＪＲ西日本の鉄道デザイングッズブランド「トレインボックス」は、株式会社トミーテックと共同し、「TOMIX製オリジナルNゲージ クモハ322形 (JR WEST Parade Train)」を発売します！鮮やかな水色に花吹雪が舞う車体デザインの323系で、大阪の風景を再現してみてはいかがでしょうか♪

1．商品名・商品画像

「TOMIX製オリジナルNゲージ クモハ322形 (JR WEST Parade Train)」（1両単品）

※パレードトレイン（クモハ322形）以外の車両やレールは付属いたしません。※各画像はイメージです。

2．販売箇所・価格等詳細

販売箇所：

１.第32回鉄道フェスティバル（東京：お台場イーストプロムナード「石と光の広場」、「花の広場」）

2025年10月11日（土）、2025年10月12日（日）

２.駅祭ティング2025 in 天王寺公園（大阪：天王寺公園エントランスエリア「てんしば」）

2025年10月19日（日）

※１.２.のイベントについては「事前抽選方式」で販売いたします。詳細は「5.イベント販売での購入方法」をご確認ください。

３.ECサイト

・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」

（https://www.trainbox.jp）

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

（https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx）

・トレインボックス WESTERモール店

（https://wester-mall.westjr.co.jp）

2025年10月23日（木） 正午 販売開始予定

価 格：6,000円（税込）

3．商品詳細

側面イメージ(1)1両フルラッピングの大阪環状線323系を再現！

大阪環状線を走行する323系に鮮やかな水色をベースとしたカラフルなラッピング列車。

舞い散る花吹雪やヘッドマーク・文字類もTOMIXの技術を用いて可能な限り再現しています。

(2)「車体番号転写シート」を付属！

パレードトレインとして運行されているLS11編成、LS12編成をお楽しみ頂けるよう、2編成分の車体番号の転写シートを付属しています。

転写シートイメージ

走行風景イメージ(3)「連結して」大阪環状線を再現しよう！

本製品はトミックスJR323系通勤電車（大阪環状線）の〈98580〉基本セット、〈98581〉増結セットに連結して走行をお楽しみいただけます。

8両フル編成で大阪環状線やゆめ咲線の風景を再現してみてはいかがでしょうか。

4．実車紹介

323系(左)と225系(右)

323系は2016年に登場した大阪環状線・JRゆめ咲線用の車両です。103・201系と異なり片側3扉となり、運転機器類の二重系統化など安全性も向上しました。現在22編成176両が活躍しており、大阪環状線及びJRゆめ咲線をメインに運行中です。「JR WEST Parade Train」は、大阪・関西万博へのアクセスルートをパビリオンのように楽しんでいただくために車内空間演出装置を搭載しており、“オープンカーでパレードに参加するわくわく感”をコンセプトにデザインされたラッピングが施されています。

5．イベント販売での購入方法

■抽選申込について

販売箇所１.２.のイベント販売につきましては「事前抽選方式」にて販売いたします。

購入希望者は下記抽選申込フォームよりご参加ください。

【抽選申し込みフォーム】

１.第32回鉄道フェスティバル（東京：お台場）：10月11日（土）、10月12日（日）販売分

申込フォームはこちらから：https://e-ve.event-form.jp/event/114333/gxdCWFd1oEDc

２.駅祭ティング2025 in 天王寺公園（大阪：天王寺公園)：10月19日（日）販売分

申込フォームはこちらから：https://e-ve.event-form.jp/event/114647/gxdCWFd1oEDc

【抽選お申し込み受付期間】

１.第32回鉄道フェスティバル（東京：お台場）：10月11日・12日発売分

開始時刻:2025年9月30日（火）15:00

終了時刻:2025年10月6日（月）23:59

２.駅祭ティング2025 in 天王寺公園（大阪：天王寺公園)：10月19日発売分

開始時刻:2025年10月7日（火）9:00

終了時刻:2025年10月14日（火）23:59

※詳しくは上記「抽選お申し込みフォーム」をご参照ください。

※本抽選販売の内容は当社の都合により予告なく変更する場合があります。

※お一人さま最大2個までのご購入となります。

※当社にて転売目的と判断したお申し込みについては無効とさせていただきます。

また、当社で複数回のお申し込みと判断した場合も無効とさせていただきます。

※当選結果をメールにてお知らせいたします。メールのドメイン指定受信を利用され

ている場合は、ドメイン「@event-form.jp」を受信できるよう設定をお願いします。

■当選結果発表について

当選発表は、以下日時より順次行います。

１.第32回鉄道フェスティバル（東京：お台場）：10月11日・12日発売分

2025年10月7日（火） 15:00以降

２.駅祭ティング2025 in 天王寺公園（大阪：天王寺公園)：10月19日発売分

2025年10月15日（水）15:00以降

※当選結果については、購入権利の獲得対象の方のみにメールを送付予定です。

※本抽選販売の抽選方法や結果、当選通知、販売台数に関わるお問い合わせは

お受けいたしかねます。

※当選した販売箇所・時間以外での購入はできかねますので予めご了承ください。

■その他

※一部当日販売を行う場合がございます。

販売を行う場合は当社X旧Twitter(https://x.com/TRAIN_BOX)にて告知致します。

6．お知らせ

・ご注文はお１人様２個を上限と致します。

・各販売箇所で販売予定総数に達し次第販売を終了させていただきます。

（販売予定総数のお問合せはご容赦下さい。）

・ハガキ、お電話での申込み受付は行っておりません。

・内容・価格や販売箇所は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

・発売日や商品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。

・それぞれの画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

・本製品は、実車の型式・仕様と異なる場合もありますのでご了承ください。

・パレードトレイン（クモハ322形）以外の車両やレールは付属いたしません。また、本製品のみでは走行できません。

・プレスリリース：https://www.westjr.co.jp/press/article/2025/09/page_29112.html

