日本郵便株式会社及び株式会社つなぐとの連携協定発表式を開催しました

さいたま市

さいたま市は、スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」がより広く普及し、本市の地域課題の解決、地域社会及び地域経済の成長・発展に繋げるため、令和7年8月28日（木）に日本郵便株式会社及び株式会社つなぐと連携協定を締結しました。この度、当協定に基づく取組の発表式を開催しました。

1．発表式

日時：令和7年9月30日（火）15時30分

場所：さいたま市役所4階 政策会議室

出席者：日本郵便株式会社 関東支社長 丸山 元彦

株式会社つなぐ 代表取締役 佐々木 彰

さいたま市 市長 清水 勇人

発表内容：

【目指す姿】

日本郵便株式会社、株式会社つなぐ及びさいたま市が、緊密な三者の連携と協働により、「さいたま市みんなのアプリ」がさいたま市民すべての世代にとって、生活に欠かすことのできない身近なアプリとなること。



【連携事項】

1.「さいたま市みんなのアプリ」のダウンロードの促進・加盟店開発について

2.「さいたま市みんなのアプリ」に搭載されている「さいコイン」機能における現金チャージ支援について

3.その他上記に関連する事項





【具体的な取組事項】1．「さいたま市みんなのアプリ」のダウンロードや新規登録等の登録支援業務を行い、地域住民の利便性向上に貢献2．市内99局の郵便局の窓口で「現金チャージ」を行うことで、地域住民のさいコインの利用促進を支援問い合わせ先

さいたま市 地域活性化推進室

電話：048-829-1396



さいたま市公式LINEでは、あなたに合った情報をスマホにお届けしています。

登録はこちら(https://lin.ee/I7T0WXV)から！