ArriTech、次世代QGen Onlineプラットフォームを発表、ノーコードでAI駆動のKYC、KYB、AML、生体認証を実現

フロリアナ（マルタ）, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- ArriTechは本日、次世代QGen Onlineを発表しました。このソフトウェアプラットフォームにより、企業はコードなしでコンプライアンス対応のオンボーディングを構築でき、AIを活用したKYC、KYB、AML、生体認証を単一フローに統合します。



ArriTech、次世代コンプライアンスソリューションを発表



QGen Onlineは、コンプライアンス、リスク、オペレーションチームに対し、グローバルなオンボーディングプロセスの設計、自動化、監査を可能にする単一の強力なプラットフォームを提供します。管轄区域をまたいだワークフローを合理化することで、QGen Onlineは市場拡大を加速させると同時に、リスク管理を強化し、運用コストを削減します。ArriTechは、高度な自動化と高度な訓練を受けたアナリストチームによる専門知識を独自に融合させ、スピードと人的監視による保証の両方を提供します。QGen Onlineの先進技術は、起業家であるAdrian Kreterが2018年にQGen（現ArriTech）を買収する戦略的決断を下した主要な理由でした。

「QGen Onlineは、世界中の企業にシームレスで安全なオンボーディングを提供するArriTechの使命の基盤です」と、ArriTechのCEOであるPhilip Bugejaは述べました。「この次世代技術は、KYC、KYB、AML、生体認証を単一プラットフォームに統合し、企業がリスクを最小限に抑え、誤検知を減らし、顧客のオンボーディングを迅速化することを可能にします。」

金融、フィンテック、eコマースをはじめとする様々な業界で採用されているQGen Onlineは、ArriTechの専門アナリストによる保証のもと、252カ国で15,000種類以上のIDタイプをサポートし、REST API、Webhook、Web SDKを介して統合され、迅速な導入を実現します。最近の機能強化点として、ISO 30107-3認証のパッシブ生体検知、二重スクリプト対応AMLスクリーニング、直接KYB登録照会が追加され、コンプライアンス維持と顧客体験向上の両立を実現します。

「過去6年間、ArriTechは信頼できるパートナーとして、プロフェッショナリズム、誠実さ、細部への配慮、迅速な対応、深い専門知識、最高水準を体現する協働的アプローチを一貫して提供し続けています」とVertexのCOOであるCorina Bianca Lebanは述べました。

QGen Online導入により、顧客はオンボーディング時間を50%以上短縮し、不正試行を大幅に削減したと報告しています。さらに、ノーコードワークフローと組み込みモニタリングにより、複雑さを増すことなく顧客が完全な制御を可能にします。

ArriTechは2026年初頭に「2025年コンプライアンス・不正リスクインサイトレポート」を発表し、新たな不正手口、規制変更、コンプライアンスのベストプラクティスに関する分析を提供します。詳細については、www.arritech.comをご覧ください

ArriTechについて

ArriTechの使命は、先進的なKYC（本人確認）、KYB（企業確認）、AML（資金洗浄対策）ソリューションを提供することで、コンプライアンスの確保、リスク軽減、不正防止を実現し、グローバル産業における企業の保護と信頼強化を図ることです。QGenを活用し、ArriTechは自動化と人間の専門知識を融合させることで、企業がオンボーディングを効率化し、コストを削減し、複雑化する規制に先んじて対応することを支援します。

