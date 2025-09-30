ニコニコ生放送にて10月13日に行われる「2025 SIAMSOPHIA FINAL」の生中継が決定！同時に2025年2月に行われた「1995 SIAM SOPHIA-G」も＜期間限定＞で視聴可能に
2025年10月13日(月・祝)に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて行われるプレミアムライブ「2025 SIAMSOPHIA FINAL」がニコニコ生放送にて生中継される事が決定しました。
SIAMSOPHIAは、2025年10月にデビュー30周年を迎えるSOPHIAのボーカル・松岡充の発案により始動。かねてより親交のあった、同年同月にデビュー30周年を迎えるSIAM SHADEのボーカル・栄喜に声をかけ、ユニットを結成。節目を祝うプロジェクトとしてスタートし、今年2月に大阪城ホールで「1995 SIAM SOPHIA-G」が開催された。大阪城ホールのチケットは完全ソールドアウトとなり、ニコニコ生放送で全世界に独占生中継され、大きな反響を呼びました。
待望の東京開催となる本公演では、前回の大阪公演でとても反響のあった、SOPHIAとSIAM SHADEメンバー4人とのコラボレーションL I V Eにも期待が高まるところ。30周年の記念ライブとして数々の名曲たちが披露されること必至。一夜限りのプレミアムライブとなります。
なんと、今回の「2025 SIAMSOPHIA FINAL」配信チケットをニコニコで購入すると、2月に行われた大阪城ホールでの「1995 SIAM SOPHIA-G」も全編アーカイブ視聴が期間限定で視聴可能になります！
配信チケットの詳細はこちら！
■配信媒体：ニコニコ生放送
■配信チケット価格；2,530円(税込)
■チケット購入ページ
ドワンゴチケットURL：
■チケット販売期間
2025年10月2日(木)18:00～2025年11月12日(水)20:00まで
■「2025 SIAMSOPHIA FINAL」視聴期限
視聴期限：2025年10月13日(月・祝)16:00～生中継
アーカイブ視聴期限は2025年11月12日(水)23:59:59まで
番組タイトル：SIAMSOPHIA 30th Anniversary プレミアムライブ「2025 SIAMSOPHIA FINAL」ニコ生 全編生中継
視聴ページURL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348806462
■「1995 SIAM SOPHIA-G」
視聴期限：2025年10月2日(木)20:00～2025年10月31日(金)23:59:59
番組タイトル："1995 SIAM SOPHIA - G" supported by dwango 再放送
視聴ページURL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348836391
「2025 SIAMSOPHIA FINAL」、そして「1995 SIAM SOPHIA-G」
２つのプレミアムライブを是非ニコニコ生放送で何度でもお楽しみください。