2025年成都市武侯区「玉林民謡フェスティバル」開幕

中国成都市、2025年9月30日/PRNewswire/― 2025年玉林民謡フェスティバルが9月29日、四川省成都市武侯区の玉林民謡通り広場で盛大に開幕しました。これは、成都で最も活気があり芸術的な街区の一つである玉林地区に、この伝統的な文化祭が再び戻ってきたことを意味します。



The Yulin Folk Music Season 2025 kicks off on Sep 29 in Wuhou district of Chengdu, Sichuan province.



開幕式では、ライブパフォーマンス、業界の最新情報、イベント概要の発表、そして参加型セッションなどが融合され、3ヶ月にわたる音楽の祭典が幕を開けました。

無形文化遺産、文化・創作製品、地元の珍味を扱う60以上の屋台が並ぶ民俗音楽市場も併設され、人々が歩きながら音楽を聴き、一緒に歌うことができる活気あるストリートライフ体験を提供しました。

2025年玉林民謡フェスティバルは、単なるコンサートのシリーズ以上のもの、都市の文化生態系を根本的に再構築する試みです。「玉林で成都市民のように暮らす」という基本理念のもと、このフェスティバルは、玉林地区を中国民謡の聖地、文化発信地として確立することを目標に、体系的で持続可能な運営体制を構築しています。

国慶節の祝日期間中には、「祖国への愛を歌おう」をテーマにした特別公演が開催され、音楽を通して市民の愛国心を高める予定です。

また、フェスティバル期間中は、月ごとに異なるテーマを設定し、毎週イベントを開催するなど、多角的なプログラムを展開し、賑やかな雰囲気を演出します。ハイライトには、週末の定期公演、フォークソングコンテスト、招待されたシンガーソングライターによる楡林をテーマにした特製シングル、ITTF混合団体ワールドカップのテーマウィーク、そして「フォークミュージックナイト」コンサートなどがあります。

今回のフェスティバルは、従来の枠組みを打破し、民謡を架け橋として、芸術、産業、社会を結ぶ統合的な生態系を構築することを目指しています。成都市音楽文化創造産業園との連携を深め、園内に拠点を置く700社以上の音楽関連企業と協力し、音楽家に対し、楽曲制作、演奏、著作権管理など、音楽活動のあらゆる側面を包括的に支援します。この音楽フェスティバルは音楽イベントにとどまらず、文化、観光、商業、スポーツなど多様な要素を融合させ、新たな都市型消費拠点として発展を目指しています。また、デジタル技術を積極的に活用することで、民謡音楽の表現の幅をさらに広げていくことを目指しています。

