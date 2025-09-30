【10/25 第2回Mt.Fuji 山中湖花火音楽祭】奇跡のハーモニー：ダイヤモンド富士×花火×紅葉が織りなす特別な一日

株式会社FIREBOX

本会場はもちろん、キャンプ場からの特等席で焚き火を囲みながら、音楽と完璧にシンクロした「マルゴー」の花火芸術に身を委ねれば、日常を忘れる感動の瞬間が訪れるでしょう。宿泊プランも用意しているため、帰りの時間を気にせず、花火を満喫した後もゆったりくつろげます。紅葉に彩られた山中湖で大切な人と過ごす思い出は、きっと心に永遠に刻まれることでしょう。

（本イベントは、メインスポンサー way株式会社 の特別協賛により開催されます）

奇跡の絶景「ダイヤモンド富士」

夕暮れ時、太陽が富士山の山頂へと沈む瞬間に現れる神秘の絶景。

偶然にも10月25日、この特別な日に見られる「ダイヤモンド富士」 は、本会場『山中湖交流プラザきらら』付近から楽しむ事が出来ます！

この大自然の奇跡を家族で一緒に見られるのは、一生の思い出になるはずです。

日本が世界に誇る花火師「マルゴー」降臨

― 音楽と光が完璧にシンクロする、究極のアート

演出を担うのは、日本花火界の至宝「株式会社マルゴー」。

“花火界のマジシャン”と呼ばれる彼らが魅せるのは、最新鋭の「ミュージックスターマイン」。

音楽の一音一音に呼応し、1/100秒単位で炸裂する光の粒。

富士山を背に、湖面に映し出される幻想的なグラデーション花火。

その一瞬一瞬は、まるで大自然と花火が会話しているかのよう。

「花火」の概念を覆す、世界基準のアートをぜひ体感してください。

キャンプサイトシート「sotosotodays CAMPGROUNDS 山中湖みさき」

花火本会場の対岸に広がる湖畔のキャンプ場「sotosotodays CAMPGROUNDS 山中湖みさき」から、秋の夜空を彩る花火を特等席で楽しめるキャンプシートをご用意しました。

電源サイト／電源なしサイトがあり、焚き火やバーベキューの温かな灯りを囲みながら、湖面に映る鮮やかな花火の光景をお楽しみいただけます。オートキャンプ場なので、ご家族で車でお越しいただき、大自然の中でゆったりとした時間と共に、一生の思い出に残る花火体験ができます。

紅葉の季節の山中湖で、特別な一日を過ごしてみませんか？

花火と宿泊、アクセスバスで贅沢な思い出を

花火の感動を存分に味わった後は、会場近くの宿泊施設でくつろぐ特別な一夜はいかがでしょうか。

グラスを傾けながら観る大迫力の花火と、帰りを気にせずゆったり過ごす夜の静けさ。翌朝は湖面に映る富士山と共に迎える朝食タイム。さらに、「きらら」の湖岸では風のない早朝に「逆さ富士」が見られる奇跡も。秋は条件が揃いやすく、花火と逆さ富士、二つの感動に出会えるチャンスです。

富士急トラベルが提供する便利な「アクセスプラン」なら、新宿や新横浜だけでなく、富士山、御殿場、三島からも会場までの往復バスや宿泊がセットになったプランをご利用いただけます。交通手段を気にせず花火を楽しめるので、遠方からお越しの方も安心してご参加いただけます。

開催概要

・ イベント名：第2回 Mt. Fuji 山中湖花火音楽祭(https://yamanakako-hanabi.com/)

・ 日時：2025年10月25日(土) 12:00～20:00

・ ダイヤモンド富士観賞：16:00頃（予定）

・ 花火打上：18:00～19:00

・ 会場：山中湖交流プラザ きらら(http://www.kirarayamanakako.jp/)（山梨県南都留郡山中湖村平野479-2）

・ 打上数：約10,000発

・ 主催：株式会社FIREBOX(https://firebox-jpn.com/) メインスポンサー：way株式会社(https://re-way.co.jp/)

・ 後援：山中湖村、山中湖村教育委員会、(一社) 山中湖観光協会

・ 公式サイト：https://yamanakako-hanabi.com/

・ Instagram：@yamanakako_hanabi(https://www.instagram.com/yamanakako_hanabimf/?igsh=bXo3dzJkMHJ0cjN1#)

・ X公式アカウント：@FB_yamanakako(https://x.com/FB_yamanakako)

チケット情報

・ 最前方プレミアム桟敷席（1名）：15,000円 残席わずか！

・ 前方特別桟敷席（1名）：8,000円

・ 後方桟敷席（1名）：6,000円

・ パイプ椅子席（1名）：7,500円

・ 自由席（1名）：3,000円

・ 駐車券（臨時駐車場／1台）：3,000円

特に「最前方プレミアム桟敷席」は残席僅少！富士山と花火を最前列から堪能できる特等席は、ごく限られた方だけの贅沢です。

チケット購入はこちら(https://www.funity.jp/tickets/ymnkh/showlist)

アクセス・宿泊プランはこちら(https://www.fujikyu-travel.co.jp/free2/special/yamanakako-hanabi.html)

花火映像提供：＠tezuka.koji