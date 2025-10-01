Bite Stream、NewSpring Capitalから資金調達





Bite Investments傘下の主力ソフトウェア・プラットフォームであるBite Stream、プライベート市場イノベーションのリーダーとしてその地位を強化

ロンドン, 2025年9月30日 /PRNewswire/ -- オルタナティブ投資分野向けのテクノロジー・ソリューションのトップ・プロバイダーであるBite Investmentsは、急成長中の産業変革型テクノロジー企業に投資するNewSpring Capitalの成長株式戦略「NewSpring Growth」から、戦略的成長資金2,500万米ドルを調達したことを発表しました。

今回の資金調達は、投資家の利便性を高め、オルタナティブ投資へのアクセスをより広く開放するというBite Investmentsの目標における重要なマイルストーンとなります。 今回の新たな投資により、同社はテクノロジー・プラットフォームの拡充を続けるとともに、チームをさらに拡大し、資産運用会社や世界の投資家向けサービスを強化していきます。

Bite Investmentsの主力製品であるBite Streamは、投資家のあらゆる段階を管理できる単一のクラウド型ハブを提供するエンド・ツー・エンドのモジュール式プラットフォームです。 同ソリューションは、投資家のオンボーディングやコミュニケーションを効率化し、リミテッド・パートナーと個人投資家が自身の保有資産を一元的に閲覧できるポータルを提供します。 Bite Streamは、顧客が資金調達や投資家管理を行う上で不可欠かつ直感的に利用できるツールであることが実証されています。 プライベート市場における世界の運用資産残高（AUM）が急速に拡大を続ける中、Bite Streamはオルタナティブ資産運用において、新たな自動化の時代を業界にもたらすことを目指している。

ポイントソリューションは過去のものです。リテール化とイノベーションが未来を形づくります。

プライベート市場は長らく、イノベーションを妨げ、成長を制約する分断されたレガシーシステムに依存してきました。 Bite Investmentsは、投資家と運用者の体験を統合する単一のプラットフォーム・ソリューションを提供することで、この課題に対応しています。 NewSpringの戦略的成長資金は、この戦略を加速させ、Bite Investmentsがプライベート市場のテクノロジー領域における重要なギャップを埋め、効率性・透明性・アクセス性の向上を可能にします。

「Bite Investmentsは、NewSpringの投資戦略と完全に合致する先見的なイノベーションを体現しています」と、NewSpring Capitalのアドバイザリー・パートナーであるジョナサン・ブラッシントン氏は述べました。 「同社の統合プラットフォームは、プライベート市場における投資家と運用者のつながり方を再定義し、業界の透明性、拡張性、アクセス性を高めています。 私たちは、Bite Investmentsのチームと提携し、同社のグローバルな成長を加速させ、オルタナティブ投資の未来を形づくる手助けができることを誇りに思います。」

「NewSpringの支援を得られたことを大変うれしく思います」と、Bite Investmentsの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）のウィリアム・ルデベックは述べました。 「このプロセス全体を通じて、単なる資金以上の価値をもたらし、Bite Investmentsがオルタナティブ資産運用業界における主要な投資家向けソフトウエア・ソリューションへと成長していく道のりを支援してくれるパートナーを見つけることを重視しました。 NewSpringは、ソフトウエア業界やテクノロジー活用型サービス業界において25年以上にわたり革新的企業のデジタル化を推進してきた、成功を収めた連続起業家や経営者によって率いられています。 NewSpringは、資産運用とウェルス・マネジメントの両方に深い理解を持ち、私たちが築いてきたものの強みを認識するとともに、統合サービスがプライベート市場において真のイノベーションを促進する可能性を見出しています。」

「過去15年間にわたり、私たちはオルタナティブ投資の複雑性を真に理解する事業を築くことに注力してきました」と、Bite Investmentsの共同創業者ヘンリー・タルボット・ポンスンビーは付け加えました。 「今回の資金調達は、イノベーションを加速し、製品提供を拡充し、グローバルな展開を強化して顧客と市場全体により良いサービスを提供していく、新たな章の始まりを示すものです。 今回の資金調達により、実証された専門知識と最新テクノロジー、そしてオルタナティブ運用者によってオルタナティブ運用者のために構築されたサービスモデルを組み合わせ、投資家との関わりを真に再定義するという当社のビジョンを推進していきます。」

Bite Investmentsは、財務アドバイザーとしてパイパー・サンドラー、法律顧問としてポール・ヘイスティングスの助言を受けました。

NewSpringは、財務面でベーカー・ティリー、税務面でKPMG、法律顧問としてコーゼン・オコナーの助言を受けました。

Bite Investmentsについて

Bite Investmentsは、拡大を続けるオルタナティブ資産運用およびウェルス・マネジメント業界に対し、革新的で拡張性の高いソフトウエア・ソリューションを提供するグローバルなフィンテック企業です。 BiteのSaaSプラットフォーム「Bite Stream」は、資金調達や投資家対応からレポーティングやデータ管理に至るまで、投資プロセス全体を簡素化・効率化するために設計されたエンド・ツー・エンドのソリューションを提供しています。 セキュリティと効率性への取り組みを重視するBite Investmentsは、世界の主要なオルタナティブ資産運用会社やウェルス・マネジャー、ファンド管理者、その他さまざまな投資専門家から信頼を得ています。 詳しくはwww.biteinvestments.comをご覧ください。

NewSpringについて

NewSpring Capitalは25年以上にわたり、ロウアーミドル・マーケットにおける創業者や経営陣と提携し、資金提供、業務支援、戦略的ガイダンスを通じて企業の成長を支援してきました。 運用資産35億米ドル超、累計250件を超える投資実績を有するNewSpring Capitalは、豊富な業務経験と投資の専門知識を活かし、テクノロジー、ヘルスケア、ビジネスサービス、消費財、産業分野などで、市場洞察と再現性のある実践的手法を組み合わせ、業界をリードする企業を構築しています。 NewSpring Capitalは、グロース・エクイティからコントロール・バイアウト、メザニン・デットに至るまで幅広くカバーする5つの明確な戦略を通じて、各企業のステージや目標に合わせたアプローチを取り、常に持続的成長に焦点を当てています。 ロウアーミドル・マーケットのスペシャリストとして、NewSpring Capitalは、より予測可能な成果につながる成長を支援しています。 NewSpringでは、皆さまの成果に、皆さまと同じ熱意を注いでいます。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2784312/Bite_Investments_Logo.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2784313/NewSpring_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com