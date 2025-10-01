2025年 台湾・大陸（昆山）中秋祭ランタンフェスティバル開幕

中国昆山市、2025年9月30日 /PRNewswire/ -- 2025年台湾・大陸（昆山）中秋祭ランタンフェスティバルが9月29日、江蘇省昆山市で盛大に開幕しました。地元関係者や地域代表者が出席した点灯式で、正式なスタートを迎えました。一連の公開プログラムと文化活動は 10 月末まで継続されます。





「二つの花、共に輝く光」をテーマに掲げる今年の中秋節では、最先端の照明技術と映像技術を駆使し、昆山と台湾の産業連携と金融イノベーションの成果を披露します。このイベントは、海峡を越えた文化、観光、経済交流を強化することも目的としています。

フェスティバルは、慧聚広場と周荘古鎮の2つの主要会場で開催されます。慧聚広場では、花かんざしや水袖を特徴とする昆曲からインスピレーションを得たドローンショーやインタラクティブなロボットパフォーマンスを通じて、「鹿」と「花」のテーマが実現され、伝統的な芸術性と現代の革新性が融合されています。周荘古鎮では、公園内に設置されたランタン装飾が幻想的な空間を創り出し、訪れる人々は古鎮の歴史的魅力と文化遺産を体験できます。

昆山慧聚広場は、海峡を挟んだコミュニティ間の公共交流の中心となる集会場所として機能し、同じ志を持つ台湾企業と提携して中国共産党昆山市委員会と市政府が共同で開発しました。9月29日、市当局は慧聚広場の整備計画を発表し、環境整備、レクリエーション施設、文化・産業イノベーションを支援する施設の拡充などを計画していると表明しました。

昆山市ではこれまでも、「海峡両岸パステル画展―10周年記念展」や「海峡両岸の共通のルーツ、独自の芸術―昆曲芸術展」など、様々な文化交流イベントが開催されてきました。期間中は、第6回ランタンデザインコンペティションの受賞作品も展示されます。このプログラムには、2025年昆山台湾ビジネスコミュニティ中秋節フェローシップ、両岸文化芸術公演、両岸民俗文化デーも含まれており、すべて共通の伝統を祝い、両岸の人々のつながりを深めるために設計されています。

昆山は依然として中国本土における台湾投資の主要中心地の一つであり、台湾企業が最も多く集中し、経済、貿易、文化交流の強力なネットワークを有しています。約10万人の台湾人住民とビジネスマンがこの都市に住み、働いています。台湾・中国大陸間の産業協力深化のための昆山重点開発区は、近年着実に発展を遂げています。2025年8月時点で、昆山では台湾資本による投資プロジェクト6,188件が承認されており、総投資額は708億米ドルに上ります。

（日本語リリース：クライアント提供）

